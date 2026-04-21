Novedad para pensionados de ANSES: ¿Cuáles son los valores de mayo con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que obtendrán los pensionados durante mayo de 2026. Recibirán un aumento del 3,4% (basado en la inflación de marzo), sumado a la continuidad del bono de refuerzo de $70.000.

Este ajuste mensual busca sostener el ingreso de los sectores más vulnerables que no cuentan con los años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria. Más información en anses.gob.ar.

Pensionados de la ANSES: montos finales para mayo de 2026





De acuerdo a la resolución oficial, el esquema de cobro para las distintas categorías de pensiones queda conformado de la siguiente manera:

Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos: al estar equiparada a la jubilación mínima, el haber sube a $393.174,10. Sumando el bono de $70.000, el total de bolsillo será de $463.174,10 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% de la mínima. El haber mensual será de $314.539,27, alcanzando un total de $384.539,27 con el refuerzo incluido.

PNC por Invalidez y Vejez: representan el 70% del haber básico. Percibirán $275.221,87 de mensualidad, totalizando $345.221,87 con la acreditación del bono.

Pensionados de ANSES: cuánto se cobra en mayo con aumento y bono.

Calendario de cobros de mayo





Los pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) serán unos de los primeros en iniciarse. Los titulares podrán retirar sus haberes a partir de la segunda semana de mayo, siguiendo el orden de la terminación del DNI.

El bono se deposita de forma automática el mismo día que el haber mensual, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales ni gestiones presenciales para recibir el extra.