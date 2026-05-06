Pensiones no Contributivas: ¿En qué fechas cobrarán sus haberes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el nuevo calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas (PNC). Durante este mes, los titulares recibirán sus haberes con una actualización y el pago de un bono adicional que impactará directamente en el ingreso final.

El incremento aplicado en mayo será del 3,38%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional.

Calendario de pagos de mayo para las PNC

El cronograma de pagos previsto para mayo se organizará según la terminación del DNI, con fechas escalonadas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo





Como es habitual, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

PNC de ANSES: montos de mayo 2026

Para mayo, las PNC se ajustan en función de la movilidad previsional. Como referencia del sistema, la jubilación mínima se ubicará en $393.174,10 y llegará a los $463.174,10 con el bono de refuerzo.

Por su parte, la PUAM alcanzará los $314.539,28, que con el bono alcanza los $384.539,28.

En el caso de las PNC por invalidez y vejez, el haber equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que se ubicará en torno a $275.221,87. Con el bono de $70.000, el ingreso total estimado llegará a $345.221,87.

En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el haber base será de $393.174,10, que con el bono alcanza los $463.174,10.

Las PNC están dirigidas a personas que no cuentan con aportes suficientes ni ingresos formales. Dentro de este sistema se incluyen:

Pensiones por invalidez, destinadas a personas con discapacidad laboral significativa

Pensiones para madres de siete hijos

Pensiones por vejez, orientadas a adultos mayores sin cobertura previsional

En todos los casos, es necesario cumplir con requisitos específicos, como acreditar residencia en el país y no percibir jubilaciones o pensiones contributivas.