De cuánto es el aumento para la AUH en mayo y cómo queda la Tarjeta Alimentar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contará con un nuevo aumento del 3,4% a partir de mayo de 2026.

Este ajuste busca que las asignaciones no pierdan terreno frente al costo de vida, asegurando una actualización constante en los haberes de millones de familias en todo el país.

A pesar de la confirmación del incremento en la prestación base, la gran duda que surge entre los beneficiarios es si el refuerzo de la Tarjeta Alimentar también sufrirá modificaciones.

Este programa, que funciona como un sostén indispensable para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, se liquida de forma conjunta con la asignación, pero responde a una lógica de actualización distinta.

AUH en mayo: ¿Cuánto se cobra con el nuevo aumento?





Con la aplicación del 3,4%, el monto de la Asignación Universal por Hijo experimentará una suba que eleva el poder adquisitivo de los titulares.

Es importante recordar que el organismo previsional retiene el 20% del total en concepto de la libreta, por lo que el monto de bolsillo es el que efectivamente impacta en la economía familiar día a día.

Además de la AUH, este incremento alcanza también a la Asignación por Embarazo (AUE) y a las Asignaciones Familiares (SUAF), manteniendo una coherencia en todo el sistema de protección social.

Tarjeta Alimentar: montos confirmados según la cantidad de hijos





En cuanto a la Tarjeta Alimentar, hasta la fecha no se conocieron modificaciones en sus valores actuales para mayo. Esto significa que las familias continuarán percibiendo los mismos montos de refuerzo que se vienen liquidando.

La escala vigente es la siguiente:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres hijos o más: $108.062.

Estos importes se acreditan de manera automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la asignación, según el calendario de pagos por terminación de DNI.

No es necesario realizar ningún trámite extra ni presentar formularios para acceder a este beneficio, ya que el cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y la ANSES se realiza de forma interna y permanente.

AUH: detalles del aumento de mayo y la Tarjeta Alimentar.

Requisitos y gestión del cobro unificado





El cobro de ambos beneficios -la asignación actualizada y el extra alimentario- está garantizado para padres con hijos de hasta 14 años inclusive, o sin límite de edad en el caso de hijos con discapacidad.

Para asegurar la continuidad del pago, es fundamental mantener actualizados los datos de contacto y el vínculo familiar en la plataforma Mi ANSES.

Se recomienda a los beneficiarios consultar el detalle de su liquidación a través de los canales digitales oficiales antes del inicio del cronograma de mayo.

Allí se podrá verificar el desglose entre el haber mensual con el 3,4% de aumento y el ítem correspondiente a la Tarjeta Alimentar, permitiendo tener una previsión exacta del dinero disponible.