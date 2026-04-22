La AUH se actualiza en mayo: ¿Cuánto va a pagar ANSES con los extras?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de mayo de 2026. La actualización se enmarca dentro del esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones en función de la evolución de la inflación.

Para determinar los nuevos montos, ANSES toma como referencia el índice de precios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, el dato utilizado corresponde a la inflación de marzo, ya que el sistema de actualización mensual contempla un rezago de dos meses para aplicar los aumentos.

Cómo quedan los montos de la AUH en mayo

De acuerdo al último dato difundido por el INDEC, la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%. Este porcentaje funciona como base para calcular el aumento que se aplicará en mayo sobre las distintas prestaciones sociales.

Si ANSES confirma este ajuste, los valores de la AUH y otras asignaciones quedarían establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $141.312,64

$141.312,64 AUH por Discapacidad: $459.996,31

$459.996,31 Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95

$70.642,95 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49

$223.525,49 Asignación por Embarazo (AUE): $141.312,64

Cabe recordar que ANSES aplica una retención mensual del 20% sobre la AUH, que se reintegra posteriormente al presentar la Libreta con los controles de salud y educación correspondientes.

Por este motivo, el monto que se cobra de forma directa cada mes queda de la siguiente manera:

AUH con retención: $113.050,11

$113.050,11 AUH por Discapacidad con retención: $367.996

$367.996 Asignación por Embarazo: $113.050,11

Si ANSES lo oficializa, las beneficiarias de la AUH recibirán un aumento del 3,4% durante mayo.

Qué extras se complementan en mayo

Además del haber mensual, las beneficiarias de la AUH continuarán recibiendo los extras que incrementan el ingreso total del grupo familiar.

Uno de los principales es la Prestación Alimentar, destinada a titulares de AUH, AUE y madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva. Este beneficio está orientado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los montos actuales se mantienen sin cambios y varían según la cantidad de hijos:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062





Otro adicional es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, dirigido a embarazadas que cobran la AUE y a titulares de AUH con niños de hasta 3 años. Este beneficio alcanza los $53.299 y tiene como objetivo garantizar una nutrición adecuada en los primeros años de vida.

Por último, también se suma la Ayuda Escolar Anual, un pago único de $85.000 por hijo que se otorga al inicio del ciclo lectivo. Para acceder, es necesario presentar la documentación que certifique la escolaridad.







