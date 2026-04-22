Buenas noticias para jubilados de ANSES: ¿Cuánto van a cobrar con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la organización de los pagos correspondientes a mayo, que llegarán con un nuevo aumento en los haberes previsionales y la expectativa por la continuidad del bono mensual.

De acuerdo a las estimaciones actuales, el incremento de mayo se ubicaría en torno al 3,4%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este indicador es la referencia que se utiliza para ajustar las jubilaciones y pensiones dentro del esquema de movilidad vigente.

En paralelo, también se mantiene la expectativa en torno al bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando a los haberes más bajos. Al igual que ocurre todos los meses, su continuidad debe ser oficializada mediante un decreto en el Boletín Oficial.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en mayo?

Tomando como base el aumento estimado del 3,4%, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en torno a los $393.250 en mayo.

En caso de confirmarse nuevamente el bono de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos, el monto total a cobrar ascendería a $463.250.

Este refuerzo se paga de manera automática, junto con el haber principal.

ANSES debe oficializar el aumento y el bono para jubilados y pensionados para mayo, pero con el dato de la inflación de marzo ya es posible calcular los nuevos montos.

¿Cómo quedarían las demás jubilaciones y pensiones de ANSES?

Si se aplica el mismo incremento del 3,4% al resto de las prestaciones, los valores estimados serían los siguientes:

Jubilación máxima: alcanzaría los $2.646.200.

alcanzaría los $2.646.200. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): rondaría los $314.600.

rondaría los $314.600. Pensiones No Contributivas (PNC): se ubicarían cerca de $275.275.

se ubicarían cerca de $275.275. Pensión para Madres de siete hijos: al ser equivalente a la mínima, llegaría a $393.250.

En caso de que se confirme el pago del bono de $70.000, los montos finales quedarían de esta manera:

PUAM: $384.600

$384.600 PNC: $345.275

$345.275 Pensión Madres: $463.250

Estas cifras son estimativas y podrían ajustarse levemente una vez que ANSES oficialice los valores definitivos.

Calendario de pagos de abril que sigue vigente

Mientras se esperan las definiciones para mayo, continúa el calendario de pagos correspondiente a abril para jubilados y pensionados.

Para quienes perciben la jubilación mínima, el cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 2: martes 14 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 7: martes 21 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

En tanto, quienes cobran haberes superiores a la mínima perciben sus pagos en estas fechas: