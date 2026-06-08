¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados? ANSES confirmó el calendario oficial de junio 2026

Una de las preguntas más repetidas entre los beneficiarios al llegar junio es cuándo cobran el aguinaldo los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya despejó todas las dudas al oficializar el calendario de pagos.

Este se depositará junto al haber con el aumento del 2,58% y el bono de $70.000, en fechas divididas de acuerdo a la terminación del DNI de cada titular.

Se recuerda que el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre (de enero a junio).

Calendario completo: ¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de la mínima?





Los beneficiarios que perciben el básico del sistema previsional -fijado para este mes en $403.317,99- tendrán sus haberes y el medio aguinaldo disponibles en el banco bajo el siguiente cronograma:

DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

Lunes 15 de junio: sin actividad bancaria (feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes).

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Al sumar el haber con aumento ($403.317,99), el medio aguinaldo ($201.658,99) y el bono de refuerzo ($70.000), un jubilado de la mínima percibirá una acreditación total de $674.976,99.

Cabe recordar que el bono no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo por tratarse de una suma no remunerativa.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados?

Fechas de cobro del aguinaldo para haberes superiores a la mínima





Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que superan el básico y cuentan con ingresos mensuales medios o altos, verán reflejados sus sueldos y sus respectivos aguinaldos proporcionales en el último tramo del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

miércoles 24 de junio. DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

jueves 25 de junio. DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital de forma anticipada?





El organismo previsional recuerda que no es obligatorio retirar la totalidad del dinero por ventanilla el mismo día de la acreditación, ya que los fondos quedan resguardados de forma segura en las cuentas bancarias y pueden utilizarse mediante tarjeta de débito o transferencias virtuales.

Para verificar el desglose detallado de los montos antes de asistir al cajero automático, los titulares o familiares autorizados pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES o utilizar la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Consulta de recibos de haberes".