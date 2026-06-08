Este lunes 8, ANSES activa los pagos de junio: ¿Quiénes cobran el haber con aumento, bono y aguinaldo?

Este lunes 8, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio al cronograma de pagos de junio, el más importante de la primera mitad del año.

Sucede que, este mes, se fusionan el aumento, el bono de refuerzo y el primer medio aguinaldo. Los primeros grupos de beneficiarios verán impactados en sus cuentas bancarias montos significativamente más altos que los meses anteriores.

A partir de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, las liquidaciones de este mes llegan con un incremento del 2,58% por movilidad.

A continuación, el detalle de quiénes tienen prioridad de cobro y cuáles son las cifras oficiales de la jornada.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran hoy, lunes 8 de junio?





Según el calendario oficial distribuido por el organismo, las transferencias automatizadas de la primera jornada están destinadas exclusivamente a los siguientes sectores:

Jubilados y pensionados (SIPA) : aquellos que perciben el haber mínimo garantizado y poseen DNI finalizados en 0 .

Pensiones No Contributivas (PNC): titulares por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más con DNI finalizados en 0 y 1.

El monto total: ¿Cuánto se deposita en las cuentas de los jubilados de la mínima?



Para los jubilados del sistema contributivo, el Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 399/2026 la entrega del bono completo de $70.000, el cual se suma al cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC).

De esta manera, el desglose en el recibo se estructurará con las siguientes cifras:

Haber con aumento del 2,58% : $403.317,99.

Medio aguinaldo (50% del básico de junio) : $201.658,99.

Bono extraordinario de refuerzo : $70.000.

Monto total unificado depositado: $674.976,99.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez (DNI 0 y 1) percibirán este lunes un básico de $282.322,60 que, al unificarse con el medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono de $70.000, alcanzará una acreditación final de $493.483,90.

Jubilados: ¿Quiénes cobran este lunes 8 de junio?

Cómo sigue el cronograma de los haberes mínimos esta semana





Luego de la jornada de apertura del lunes, el esquema de acreditaciones para los jubilados que no superan la mínima continuará de durante el resto de la semana bajo el siguiente orden:

DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

Los beneficiarios podrán verificar los ítems liquidados, verificar los descuentos y descargar sus comprobantes de pago de manera remota sin necesidad de acercarse a una oficina.

El trámite se realiza ingresando a la plataforma web del organismo o utilizando la aplicación móvil Mi ANSES, validando el acceso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la sección "Consulta de recibos de haberes".