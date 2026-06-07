ANSES inicia el calendario de pagos para jubilados: todo lo que hay que saber del cobro de haberes, aguinaldo y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene todo listo para dar inicio al calendario de pagos correspondiente a junio, un mes que llega con novedades importantes para jubilados y pensionados.

En esta oportunidad, los haberes incluirán un nuevo aumento, el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Según informó el organismo, el esquema de cobros se mantendrá organizado de acuerdo a la terminación del DNI, como ocurre habitualmente. Sin embargo, el cronograma de este mes presentará algunas modificaciones debido a la presencia de un feriado nacional, lo que obligará a reprogramar una de las fechas de pago.

ANSES: todo lo que deben saber los jubilados sobre el cobro de junio

El organismo previsional confirmó que los pagos de este mes estarán compuestos por tres elementos principales: un aumento del 2,58% en los haberes, la primera cuota del aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000.

Estos conceptos serán depositados de manera conjunta, por lo que los jubilados y pensionados verán reflejado un ingreso total más elevado. No obstante, el detalle de cada componente podrá consultarse en el recibo de haberes, disponible a través de la aplicación móvil de Mi ANSES.

Mientras que el aguinaldo alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional, el bono de $70.000 está dirigido exclusivamente a quienes perciben los haberes mínimos, con el objetivo de reforzar sus ingresos frente al contexto económico.

Con el incremento del 2,58%, los montos de las principales prestaciones quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima: percibirán un haber base de $403.317,99. Con el bono de $70.000, el ingreso mensual asciende a $473.317,99. A esto se suma el medio aguinaldo de $201.658, lo que lleva el total a cobrar a $674.975.





percibirán un haber base de $403.317,99. Con el bono de $70.000, el ingreso mensual asciende a $473.317,99. A esto se suma el medio aguinaldo de $201.658, lo que lleva el total a cobrar a $674.975. Jubilados con haberes superiores a la mínima: el monto máximo alcanzará los $2.713.948,17, con un aguinaldo de $1.356.974.





el monto máximo alcanzará los $2.713.948,17, con un aguinaldo de $1.356.974. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): tendrá un haber base de $322.654,39, que se elevará a $553.981,59 al incluir el bono y el aguinaldo.





tendrá un haber base de $322.654,39, que se elevará a $553.981,59 al incluir el bono y el aguinaldo. Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: contarán con un haber de $282.322,59, que con los adicionales llegará a $493.483,89.





Este mes, los jubilados y pensionados recibirán tres conceptos unificados en sus haberes: aumento del 2,58%, el pago del aguinaldo y el bono de $70.000 para los que perciben la mínima.

Calendario de pagos de junio: ¿Cuándo cobran con aumento, aguinaldo y bono?

El calendario de pagos de junio comenzará el lunes 8, aunque se verá interrumpido el lunes 15 debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. En esa jornada no habrá depósitos, y el cronograma se retomará el martes 16.

Para jubilaciones y pensiones que percben el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





En el caso de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario será:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio





Por su parte, las Pensiones No Contributivas tendrán el siguiente esquema de pagos: