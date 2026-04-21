ANSES: cómo aprovechar los beneficios para jubilados en mayo y ahorrar más

Con la confirmación del nuevo piso salarial para mayo de 2026, la atención de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suele centrarse en el monto final del recibo.

No obstante, existen beneficios y descuentos que muchas veces pasan desapercibidos y que permiten generar un ahorro indirecto significativo. Estos reintegros, que funcionan de manera automática al utilizar la tarjeta donde se percibe el haber, se vuelven una herramienta clave.

Se trata del programa "Beneficios ANSES", el cual cuenta con una red de más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. No requiere inscripciones previas ni trámites en oficinas.

El ahorro se produce simplemente por pertenecer al sistema previsional y utilizar el medio de pago oficial en los días y locales seleccionados, lo que permite recuperar una parte de lo gastado directamente en la cuenta bancaria.

¿En qué rubros hay beneficios para jubilados y cómo se aplican los descuentos?





Durante mayo, los descuentos se concentrarán en los rubros de mayor consumo para los jubilados y pensionados. Los beneficios suelen oscilar entre el 10% y el 20% de reintegro, con las siguientes particularidades:

Supermercados y alimentos: muchos establecimientos ofrecen descuentos los lunes o martes. Es fundamental consultar en la web oficial de la ANSES qué cadenas nacionales y locales de cercanía están adheridas para planificar las compras grandes del mes.

Farmacias y salud: es uno de los rubros más utilizados. Los reintegros en farmacias y ópticas se suman a los descuentos propios de las obras sociales como PAMI, permitiendo un alivio extra en el gasto de medicamentos y artículos de higiene.

Indumentaria y hogar: también existen promociones en locales de ropa, calzado y artículos para el hogar.

Los detalles que todo jubilado debe revisar en su próximo cobro





1. El nuevo "piso" del haber

En mayo, ningún jubilado de la mínima debería cobrar menos de $463.250,17. Este monto es la suma del haber actualizado ($393.250) más el bono de $70.000. Si en la cuenta se ve un número menor, algo falló en la liquidación.

2. El desglose del aumento (IPC)

Este mes el aumento es del 3,4%, basado en la inflación de marzo. Es importante verificar en el recibo de sueldo que el concepto "Movilidad" refleje el porcentaje sobre el sueldo que se cobró en abril. Se aplica a todas las categorías, no solo a la mínima.

Cómo aprovechar los beneficios de la ANSES para jubilados.

3. El estado del bono si se cobra más de la mínima

Si la jubilación es superior a la mínima, no se van a recibir los $70.000 completos, por lo que se debe considerar el bono proporcional. La regla es: haber + bono debe dar como resultado $463.250. Si el sueldo base ya supera esa cifra, no corresponde el refuerzo.

4. Descuentos por moratoria o créditos

Si se tiene un crédito o se está pagando una moratoria, el monto de la cuota también suele actualizarse o mantenerse fijo según el contrato. En caso de notar un descuento mayor al habitual, es clave revisar el detalle en Mi ANSES para evitar errores administrativos.

5. Fechas de cobro tras el feriado

Hay que tener en cuenta que mayo cuenta con dos feriados, el 1, por el Día del Trabajador, y el 25, por el Día de la Revolución de Mayo. Si bien el primero no perjudica el calendario de cobros, el segundo cae en plena liquidación de los haberes. Esto suele mover las fechas, por lo que será importante consultar el cronograma para no ir al banco un día en el que todavía no se cuenta con el depósito.