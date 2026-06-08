ANSES en junio 2026: ¿Los jubilados que cobran más de la mínima tienen aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó de manera oficial el desarrollo de su calendario de pagos correspondiente a junio de 2026.

Con la fórmula de movilidad previsional actual (Decreto 274/24), una de las preguntas más recurrentes gira en torno a si los jubilados que cobran más de la mínima tienen aumento o si el ajuste por inflación se limita únicamente a los niveles básicos.

La respuesta es sí, todas las jubilaciones y pensiones del sistema reciben el incremento. El porcentaje fijado para este mes es del 2,58%, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC con dos meses de rezago (en este caso, el de abril).

Conocé cómo impacta la suba en las escalas medianas y altas, las nuevas cifras oficiales y las fechas de cobro confirmadas.

Las nuevas escalas: ¿A cuánto sube el haber máximo de la ANSES?





La aplicación del 2,58% de aumento modificó los ingresos de la seguridad social de cara al cierre de este primer semestre. Mientras que el mínimo obligatorio quedó fijado en $403.317,99, el "techo" del sistema previsional registró los siguientes valores oficiales:

Haber máximo: la remuneración tope de la ANSES se elevó a $2.713.948,17 brutos mensuales.

Cobro con aguinaldo: al tratarse del mes del Sueldo Anual Complementario (SAC), los beneficiarios que se ubican en la categoría máxima percibirán un extra de $1.356.974,09 por este concepto, alcanzando un depósito de $4.070.922,26.

¿Los jubilados que cobran más de la mínima tienen aumento?

La gran diferencia de junio: el bono extraordinario y los topes





Aunque el aumento porcentual se aplica por igual a todas las categorías, existe una diferencia crucial respecto a los beneficios adicionales de junio.

Mediante el Decreto 399/2026, el Gobierno nacional dispuso la continuidad del bono extraordinario de $70.000, pero su alcance está limitado por el nivel de ingresos:

Exclusión de haberes altos : quienes perciben una jubilación que supera los $473.317,99 no reciben el bono .

Escalas intermedias y proporcional: aquellos jubilados que cobran por encima de la mínima pero por debajo del tope mencionado, no reciben los $70.000 completos, sino una suma proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Por ejemplo, si un titular cuenta con un haber base con aumento de $430.000, el plus pasará a ser de $43.317,99.

Calendario de cobros de junio 2026 para haberes que superan la mínima





Los jubilados y pensionados con ingresos medios y superiores a la mínima tienen asignado el último tramo del mes para cobrar: