ANSES activa el pago de una prestación clave para quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cuándo se cobra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para poner en marcha el pago de la Prestación por Desempleo. Se trata de un beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo sin justa causa.

El cronograma comienza el miércoles 22. El pago avanzará de forma escalonada según la terminación del DNI de los beneficiarios. En ese marco, habrá dos días en los que coincidirá con el calendario de haberes de los jubilados que cobran la mínima, que termina esta semana.

El programa es gestionado por la ANSES junto al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Además de los despidos sin causa, contempla situaciones como la finalización de contratos a plazo fijo y la quiebra de la empresa empleadora, entre otras.

La prestación, que puede llegar a los $357.800 en abril 2026, está pensada para acompañar los ingresos del hogar mientras la persona busca volver a trabajar. Es un refuerzo importante en un contexto difícil, donde perder el empleo se siente de lleno en la economía de cada familia.

Fechas de cobro para abril 2026





DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28.

Ante cualquier consulta, las personas beneficiarias pueden acceder anses.gob.ar, o comunicarse por los canales de atención del organismo para chequear fechas de cobro, requisitos y montos actualizados.

Prestación por Desempleo ANSES: Requisitos, plazos y documentación para cobrar el beneficio





La aprobación del trámite depende, en gran parte, de presentar la documentación correcta y de hacerlo dentro de los plazos establecidos. El límite es de 90 días hábiles desde la desvinculación laboral: si se inicia después de ese período, se descuenta un día de pago por cada jornada de demora.

En cuanto a los requisitos, las condiciones varían según el tipo de empleo que tenía la persona:

Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: tienen que acreditar 12 meses trabajados en los últimos 3 años, con un mínimo de 90 días en el último año.





La Prestación por Desempleo de la ANSES es un beneficio que acompaña a trabajadores que perdieron su empleo sin causa (Imagen ilustrartiva).

Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo

El beneficio está destinado principalmente a:

Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin causa, cuyo contrato haya finalizado o que hayan perdido su empleo por motivos ajenos a su voluntad.

Empleados de la construcción que hayan quedado sin trabajo por finalización de obra o desvinculación laboral.

Documentación necesaria para el trámite

Para iniciar la gestión ante la ANSES, es necesario presentar:

DNI (original y copia).

Documento que acredite la finalización del vínculo laboral, como telegrama de despido, carta documento o contrato vencido en caso de trabajo a plazo fijo.

¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo?





El monto de la Prestación por Desempleo que paga la ANSES se calcula en base al 75% del mejor sueldo neto que la persona haya tenido en los últimos seis meses trabajados.

De todos modos, el valor final no puede quedar por fuera de los límites que fija la normativa vigente.

En abril de 2026, los topes establecidos son:

Mínimo: $178.900.

Máximo: $357.800.

En la práctica, esto significa que aunque el cálculo inicial dé una cifra diferente, el pago se ajusta siempre dentro de ese rango.

Además, el monto se va reduciendo de forma progresiva a partir de la quinta cuota.

El pago de la Prestación por Desempleo de ANSES para abril 2026 comienza el miércoles 22 (Imagen ilustrativa).

¿Cuánto tiempo se cobra la prestación?

La duración del beneficio depende de los aportes que la persona tenga registrados en los últimos tres años:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: hasta 12 cuotas.

A esto se suma un beneficio especial para personas mayores de 45 años, que pueden acceder a 6 cuotas adicionales, equivalentes al 70% del monto habitual, una vez finalizado el período inicial de cobro.