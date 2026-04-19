¡Atención, jubilados! Quiénes cobran haberes con aumento y bono esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026, en un esquema que incluye tanto la actualización por movilidad como el pago de un bono extraordinario para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Durante este mes, jubilados y pensionados perciben un aumento del 2,90%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A este ajuste se le suma, en el caso de quienes cobran el haber mínimo, un bono adicional de $70.000, lo que impacta de manera directa en el ingreso final.

Quiénes cobran esta semana sus haberes y bono

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el cronograma de pagos ya avanzó en gran parte durante la primera quincena del mes. Sin embargo, aún restan las siguientes fechas:

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril





En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima comenzarán a cobrar hacia el cierre de la semana:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

¿Cuánto cobran los jubilados en abril 2026?

Con el aumento aplicado, los haberes quedaron definidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $380.319,31, que con el bono de $70.000 asciende a $450.319,31.

Jubilación máxima: $2.559.187.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $266.223,52, que con el refuerzo alcanzan los $336.223,52.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44, que con el bono llegan a $374.255,44.





Cómo consultar montos y fechas de cobro

Los beneficiarios pueden acceder al detalle de sus haberes y verificar las fechas de pago de manera online a través de la app "Mi ANSES" o a través anses.gob.ar.

Para realizar la consulta, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe ingresar a la sección "Jubilaciones y pensiones", seleccionar el período correspondiente y descargar el recibo.