Novedades de ANSES para jubilados: todo lo que tienen que saber sobre el cobro de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra acreditando, en abril de 2026, los haberes de los jubilados y pensionados con aumento y bono.

El cronograma de pagos se organiza por la terminación del DNI, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni esperar dos depósitos diferenciados.

Mientras el incremento se ubica en 2,9%, el refuerzo se mantiene "congelado" en $70.000, por lo que los números finales solo suben en base al ajuste por movilidad.

Con aumento y bono: ¿Cuánto cobran los jubilados en abril?





Para los beneficiarios que perciben el haber mínimo, el monto total a cobrar en abril es de $450.319,31. Se conforma de la siguiente manera:

Haber mínimo: $380.319,31 (que ya incluye el último ajuste por movilidad). Bono de refuerzo: $70.000 (asignado de forma completa a quienes cobran la mínima).

Por su parte, quienes superan el valor básico pero no alcanzan el tope de ingresos fijado por la normativa, reciben un bono proporcional hasta completar dicho límite.

Lo que tienen que saber los jubilados sobre el cobro de abril.

Calendario de pagos de abril: ¿Quiénes quedan por cobrar?





El cronograma para jubilados que perciben el haber mínimo se completa según el último número del Documento Nacional de Identidad:

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.





¿Cuáles son las fechas de pago para los jubilados que superan el haber mínimo?



DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Recomendaciones de seguridad

Desde el organismo recuerdan que el dinero queda disponible en la cuenta bancaria a partir del día de cobro y no es obligatorio retirarlo por ventanilla.

Se recomienda el uso de la tarjeta de débito para realizar compras y pagos, así como operar a través de cajeros automáticos en horarios de mayor concurrencia para mayor seguridad.

Asimismo, los recibos de haberes detallados ya pueden consultarse y descargarse a través de la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.