Aumenta la jubilación mínima: ¿A cuánto llegará en mayo, con el bono incluido?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados volverán a recibir un aumento en sus haberes a partir de mayo de 2026. La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos en función de la inflación registrada meses atrás.

En este caso, el incremento se calculará tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, recientemente difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato se incorpora a la fórmula con un rezago de dos meses, lo que explica por qué impacta directamente en los pagos del quinto mes del año.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en mayo?

De acuerdo al último informe del INDEC, la inflación de marzo fue del 3,4%. Si ese porcentaje se aplica de manera directa sobre los haberes actuales, la jubilación mínima pasaría de $380.319,31 a aproximadamente $393.250 en mayo.

Este valor representa el ingreso base para quienes accedieron al sistema previsional mediante aportes o a través de moratorias. No obstante, el monto que finalmente llega al bolsillo puede variar si se confirma el pago del bono de refuerzo, como ocurrió en meses anteriores.

En ese escenario, y tomando como referencia un bono de $70.000, el total que percibiría un jubilado de la mínima alcanzaría los $463.250. Aun así, la continuidad de este adicional todavía no fue oficializada y depende de una decisión del Poder Ejecutivo.

¿Cómo quedan las demás prestaciones con el aumento de mayo?

Si se aplica el mismo incremento del 3,4% sobre las distintas prestaciones, los valores estimados quedarían de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alrededor de $314.600.

Pensiones No Contributivas (PNC): cerca de $275.275.

Pensión para Madres de siete hijos: al ser equivalente a la jubilación mínima, se ubicaría en $393.250.





Estos montos corresponden al haber bruto, sin incluir el posible bono adicional. Por eso, el ingreso final dependerá de la confirmación oficial de ese refuerzo económico.

En mayo, la jubilación mínima pasaría a ser de $393.250. En caso de que se confirme la continuidad del bono, el haber ascendería a $463.250.

El calendario de pagos de abril todavía sigue activo: quiénes restan por cobrar

Mientras se espera la actualización de mayo, el cronograma de pagos de abril continúa en marcha. Para los jubilados que perciben la mínima, las fechas pendientes son:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 2: martes 14 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

En tanto, quienes cobran haberes superiores a la mínima percibirán sus pagos en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril



