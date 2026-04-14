ANSES: de cuánto es el aumento para jubilados en mayo tras el dato de inflación del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 3,4%. Este dato es determinante para los jubilados y pensionados.

Se debe a que, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deben actualizarse tomando como referencia este indicador.

Con el nuevo aumento, la mínima experimentará una subida. Sin embargo, lo más importante es conocer la composición total del ingreso.

Al impacto del incremento se le debe sumar la decisión que se tome respecto al bono de refuerzo que se viene otorgando mes a mes. Conocé cómo quedarían los montos estimados.

Montos para mayo 2026: ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados?





Aplicando el 3,4% de aumento sobre los valores actuales de abril, las escalas base de la ANSES quedarían conformadas de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $380.319,31 a $393.250 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicaría cerca de los $314.600 .

Pensiones No Contributivas (PNC): el haber base rondaría los $275.275.

Estos valores corresponden al haber bruto sin contar el bono de refuerzo, cuya renovación o actualización aún debe ser confirmada mediante decreto.

De cuánto es el aumento para los jubilados en mayo.

Fechas de cobro de mayo para jubilados y pensionados

El calendario de pagos de mayo comenzará, como es habitual, alrededor de la segunda semana del mes para quienes perciben la mínima y las PNC.

Los beneficiarios podrán consultar su liquidación definitiva a través de Mi ANSES una vez que el organismo procese el nuevo índice de movilidad sobre los sistemas de carga.

Es recomendable descargar el recibo digital para verificar que el concepto "Movilidad Ley 27.609" refleje correctamente el incremento informado por el INDEC.