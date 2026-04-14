Jubilados de ANSES: cómo se calcula el bono de abril y quiénes perciben menos de $70.000

La liquidación de haberes de abril de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trajo consigo una actualización por movilidad, pero también instaló una duda recurrente: el monto variable del bono de refuerzo.

A diferencia de meses anteriores, donde el extra de $70.000 parecía una cifra estática, la aplicación del nuevo ajuste del 2,9% provocó que muchos jubilados y pensionados vean valores diferentes en sus recibos.

La clave para entender esta variación reside en el tope máximo de ingresos, fijado para este mes en $450.319,31. Este límite funciona como un regulador del gasto previsional.

El objetivo del Gobierno es garantizar que ningún jubilado o pensionado perciba menos de ese monto total. Sin embargo, para lograr esta equiparación, el bono deja de ser un valor fijo para transformarse en un complemento.

Esto significa que solo quienes cobran la jubilación mínima ($380.319,31) reciben los $70.000 completos. Para el resto de los beneficiarios cuyos haberes base superan ese piso, el bono se reduce gradualmente hasta desaparecer al alcanzar el tope establecido.

Jubilados y pensionados: ¿Cómo queda el recibo de abril según lo que se cobra?





Para facilitar la lectura del ticket de cobro, se pueden dividir a los beneficiarios en tres grandes grupos:

Haber mínimo: perciben el haber de $380.319,31 más el bono de $70.000 completo. El total es de $450.319,31. Haberes intermedios: si la jubilación base está entre $380.319 y $450.319, el bono será el monto necesario para llegar al tope. Por ejemplo, si se cobra $410.000, el bono será de $40.319. Haberes superiores: aquellos que cuentan con una jubilación base superior a $450.319,31 no reciben el refuerzo este mes, cobrando únicamente su haber con el aumento del 2,9%.

Cómo se calcula el bono de abril para los jubilados.

¿Qué pasa con las pensiones y el doble beneficio?





Un punto que genera mucha confusión es el de los titulares que cobran más de una prestación (por ejemplo, una jubilación y una pensión por fallecimiento).

En estos casos, la ANSES junta ambos montos para determinar si corresponde el bono. Si la suma de los dos supera los $450.319,31, el sistema excluye al beneficiario del cobro del refuerzo.

Es importante recordar que el bono es por persona y no por cada concepto que se perciba. Tiene carácter de "no remunerativo".

Esto último implica dos cosas fundamentales: no sufre descuentos de obra social (PAMI) y no se computa para el cálculo del aguinaldo que se pagará en junio.

Solo el haber base con sus respectivos aumentos por movilidad será tomado en cuenta para el Sueldo Anual Complementario (SAC).