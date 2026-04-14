Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 14 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
CONFIRMADO

Jubilados y pensionados de ANSES: los beneficiarios que perciben su haber hoy, martes 14 de abril

Este martes, un nuevo sector de jubilados y pensionados accede a sus haberes con aumento y bono. ¿Quiénes tienen el depósito disponible hoy?

Lucía Reppin

El calendario de abril avanza y este martes 14 se consolida como una fecha clave para los jubilados y pensionados que todavía no percibieron el ajuste mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la distribución de fondos que incluyen el bono de refuerzo de $70.000 destinado a acompañar los ingresos de los sectores con haberes mínimos.

ANSES: ¿A quiénes les corresponde el pago hoy, martes 14 de abril?

De acuerdo con el cronograma, este martes 14 de abril deben verificar su saldo los siguientes titulares:

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos: perciben sus haberes los documentos terminados en 2.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): es el turno de las terminaciones de DNI 4 y 5.

Sigue el calendario de pagos: las fechas completas para los jubilados y pensionados en abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

ANSES: ¿A quiénes les corresponde el pago hoy, martes 14 de abril?De acuerdo con el cronograma, este martes 14 de abril deben verificar su saldo los siguientes titulares:Jubilados y pensionados con haberes mínimos:&nbsp;perciben sus haberes los documentos terminados en 2.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Pensiones No Contributivas (PNC):&nbsp;es el turno de las terminaciones de DNI 4 y 5.Sigue el calendario de pagos: las fechas completas para los jubilados y pensionados en abrilPensiones No Contributivas (PNC)DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.DNI terminados en 8 y 9:&nbsp;miércoles 15&nbsp;de abril.Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimosDNI terminados en 0: viernes 10 de abril.DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.DNI terminados en 2: martes 14 de abril.DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.DNI terminados en 7: martes 21 de abril.DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este martes 14 de abril.
Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este martes 14 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

El detalle que no debe faltar en el recibo de los jubilados y pensionados

Al revisar la liquidación a través de Mi ANSES o en el ticket del cajero, los beneficiarios deben identificar dos conceptos claros que explican el monto final de este mes.

Por un lado, el haber base actualizado, que refleja el incremento del 2,9% respecto al mes anterior. Por otro, el refuerzo previsional, que figura como un ítem aparte y completa la cifra.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
La reacción viral de Tini Stoessel al show de Justin Bieber en Coachella que explotó en las redes
Noticias

La reacción viral de Tini Stoessel al show de Justin Bieber en Coachella que explotó en las redes

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Jubilados