Jubilados y pensionados de ANSES: los beneficiarios que perciben su haber hoy, martes 14 de abril

El calendario de abril avanza y este martes 14 se consolida como una fecha clave para los jubilados y pensionados que todavía no percibieron el ajuste mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la distribución de fondos que incluyen el bono de refuerzo de $70.000 destinado a acompañar los ingresos de los sectores con haberes mínimos.

ANSES: ¿A quiénes les corresponde el pago hoy, martes 14 de abril?





De acuerdo con el cronograma, este martes 14 de abril deben verificar su saldo los siguientes titulares:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos: perciben sus haberes los documentos terminados en 2 .

Pensiones No Contributivas (PNC): es el turno de las terminaciones de DNI 4 y 5.

Sigue el calendario de pagos: las fechas completas para los jubilados y pensionados en abril





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril .

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril .

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este martes 14 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

El detalle que no debe faltar en el recibo de los jubilados y pensionados





Al revisar la liquidación a través de Mi ANSES o en el ticket del cajero, los beneficiarios deben identificar dos conceptos claros que explican el monto final de este mes.

Por un lado, el haber base actualizado, que refleja el incremento del 2,9% respecto al mes anterior. Por otro, el refuerzo previsional, que figura como un ítem aparte y completa la cifra.