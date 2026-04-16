Feriados 2026: confirmaron cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo viernes 1 de mayo será feriado nacional en toda Argentina por el Día del Trabajador. Al tratarse de una fecha inamovible, se garantiza el primer fin de semana largo del mes, ideal para el descanso o escapadas turísticas.

Faltan apenas 15 días para este descanso extendido que abarcará el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo. A diferencia de otros feriados, este no se traslada y rige para todos los sectores laborales por igual.

¿Habrá otro fin de semana largo en mayo?





El calendario de 2026 marca que el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) también es feriado nacional. Esto generará otro descanso de tres días consecutivos: sábado 23, domingo 24 y lunes 25.

Es importante destacar que durante abril algunas localidades bonaerenses y del interior del país pueden tener asuetos por fiestas patronales o aniversarios, pero el próximo descanso que afecta a todo el territorio es el de mayo.

Calendario de feriados 2026: lo que queda del año