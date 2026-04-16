Feriados 2026: confirmaron cuándo será el próximo fin de semana largo
El calendario oficial 2026 confirma un nuevo descanso nacional tras los feriados de abril. Cuántos días quedan para el próximo feriado inamovible y cómo queda el cronograma para mayo.
El próximo viernes 1 de mayo será feriado nacional en toda Argentina por el Día del Trabajador. Al tratarse de una fecha inamovible, se garantiza el primer fin de semana largo del mes, ideal para el descanso o escapadas turísticas.
Faltan apenas 15 días para este descanso extendido que abarcará el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo. A diferencia de otros feriados, este no se traslada y rige para todos los sectores laborales por igual.
¿Habrá otro fin de semana largo en mayo?
El calendario de 2026 marca que el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) también es feriado nacional. Esto generará otro descanso de tres días consecutivos: sábado 23, domingo 24 y lunes 25.
Es importante destacar que durante abril algunas localidades bonaerenses y del interior del país pueden tener asuetos por fiestas patronales o aniversarios, pero el próximo descanso que afecta a todo el territorio es el de mayo.
Calendario de feriados 2026: lo que queda del año
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (fin de semana largo).
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (fin de semana largo).
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Güemes (trasladado del 17/6).
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Belgrano.
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
Viernes 10 de julio: Feriado con fines turísticos (fin de semana largo).
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín.
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Lunes 7 de diciembre: Feriado con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.