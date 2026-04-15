Sorpresivo feriado en abril: ¿Qué localidades tendrán un fin de semana largo adicional?
Mientras la mayoría de las personas aguarda el próximo feriado nacional, dos localidades tendrán un inesperado fin de semana largo. Los detalles.
El calendario 2026 sumó una sorpresa para un grupo puntual de argentinos. Lejos de los feriados nacionales, dos distritos del sur de la provincia de Buenos Aires contarán con un descanso extendido que habilita una escapada o un respiro en plena rutina laboral.
Se trata de un beneficio acotado, pero no menor. Mientras el país aguarda el próximo descanso general por el Día del Trabajador, algunas localidades bonaerenses activarán un asueto por motivos históricos que remiten a su identidad fundacional.
Feriado: ¿Cuándo es el fin de semana largo y a quiénes alcanza?
El viernes 17 de abril será feriado en Tornquist y en Erize en Puan, lo que genera un fin de semana largo de tres días para quienes residen o trabajan allí.
En ambas localidades, los empleados públicos estarán exentos de asistir a sus puestos, al igual que los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Además, en el caso de Tornquist, el municipio confirmó que, de forma optativa, el alcance podría ser más amplio, incluyendo comercio, industria y otras actividades.
La medida no impacta a nivel provincial ni nacional, por lo que el resto del país mantendrá su actividad habitual.
El motivo: aniversarios que marcan identidad
El feriado responde a celebraciones locales con fuerte arraigo histórico. Tornquist conmemorará su 143° aniversario, consolidándose como uno de los puntos clave del sudoeste bonaerense.
Por su parte, Erize celebrará sus 127 años desde su fundación, ligada directamente al desarrollo ferroviario de fines del siglo XIX, una marca distintiva en la expansión territorial argentina.
Las actividades incluirán eventos culturales, con peñas, música y danzas tradicionales, en una apuesta por reforzar la identidad local y convocar tanto a vecinos como a visitantes.
Qué otros feriados quedan en 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladable del 17/6).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.