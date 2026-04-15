Sorpresivo feriado en abril: ¿Qué localidades tendrán un fin de semana largo adicional?

El calendario 2026 sumó una sorpresa para un grupo puntual de argentinos. Lejos de los feriados nacionales, dos distritos del sur de la provincia de Buenos Aires contarán con un descanso extendido que habilita una escapada o un respiro en plena rutina laboral.

Se trata de un beneficio acotado, pero no menor. Mientras el país aguarda el próximo descanso general por el Día del Trabajador, algunas localidades bonaerenses activarán un asueto por motivos históricos que remiten a su identidad fundacional.

Feriado: ¿Cuándo es el fin de semana largo y a quiénes alcanza?

El viernes 17 de abril será feriado en Tornquist y en Erize en Puan, lo que genera un fin de semana largo de tres días para quienes residen o trabajan allí.

En ambas localidades, los empleados públicos estarán exentos de asistir a sus puestos, al igual que los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Además, en el caso de Tornquist, el municipio confirmó que, de forma optativa, el alcance podría ser más amplio, incluyendo comercio, industria y otras actividades.

La medida no impacta a nivel provincial ni nacional, por lo que el resto del país mantendrá su actividad habitual.

El motivo: aniversarios que marcan identidad

El feriado responde a celebraciones locales con fuerte arraigo histórico. Tornquist conmemorará su 143° aniversario, consolidándose como uno de los puntos clave del sudoeste bonaerense.

Por su parte, Erize celebrará sus 127 años desde su fundación, ligada directamente al desarrollo ferroviario de fines del siglo XIX, una marca distintiva en la expansión territorial argentina.

Las actividades incluirán eventos culturales, con peñas, música y danzas tradicionales, en una apuesta por reforzar la identidad local y convocar tanto a vecinos como a visitantes.

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