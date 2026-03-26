Feriado sorpresa en abril: ¿Quiénes tendrán un día "extra" de descanso después de Semana Santa?

Después de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que muchos aprovecharán para descansar u organizar una escapada, al cuarto mes del año se le suma un feriado sorpresa el 9 de abril. Aunque no forma parte del calendario oficial nacional, algunos bonaerenses podrán disfrutar de un día "extra" de descanso.

¿Quiénes son los afortunados que tendrán un feriado el 9 de abril?

¿Quiénes son los afortunados que tendrán un feriado el 9 de abril?

El jueves 9 de abril de 2026 será un día no laborable en determinados partidos de la provincia de Buenos Aires, en conmemoración de los aniversarios fundacionales de algunas localidades. Entre los municipios que adhieren a esta medida se encuentran Esteban Echeverría y Coronel Dorrego, donde se recuerda la creación de estos distritos y se mantiene viva la tradición de celebrar su historia.

En Esteban Echeverría, que fue fundado el 9 de abril de 1913, los vecinos pueden aprovechar el día para recorrer Monte Grande, su cabecera, donde se encuentran plazas, parques y centros culturales ideales para disfrutar en familia. Además, los barrios como El Jagüel, Canning y Luis Guillón ofrecen opciones para paseos al aire libre y actividades recreativas, mientras que los comercios y escuelas permanecen cerrados, concentrándose la atención en los servicios esenciales.

Monte Grande, con su arquitectura tradicional y plazas históricas, es un buen lugar para caminar y conocer su historia. El Jagüel y Canning, por su parte, destacan por espacios verdes y plazas donde se organizan actividades comunitarias.

En Coronel Dorrego, la celebración es otra excusa para conocer la localidad y sus alrededores. Fundada en 1887, este distrito ofrece opciones para quienes buscan turismo rural y contacto con la naturaleza. Los festejos incluyen desfiles, actos conmemorativos y encuentros culturales que permiten conocer más sobre su historia y tradiciones locales, mientras que los vecinos aprovechan para recorrer los paisajes abiertos de la región.

Los empleados municipales y del sector público local quedan exentos de trabajar, mientras que en el ámbito privado depende de cada empresa. Para quienes planeen aprovechar la jornada, es una oportunidad para recorrer la ciudad, disfrutar de actividades culturales o simplemente descansar y vivir un día distinto dentro de estas localidades.

Calendario: ¿Cuáles son los feriados nacionales que restan en el año?

Por otra parte, debemos recordar el calendario oficial de feriados en la Argentina para lo que resta de 2026, el cual incluye fechas inamovibles, trasladables y días no laborables.

Feriados inamovibles:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre



