Calendario oficial: ¿Cuándo será el próximo feriado nacional con fin de semana largo?

Este martes 24 de marzo es feriado porque se conmemoran 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina. La fecha, establecida como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, marcó el cierre de un fin de semana que incluyó al lunes 23, considerado día no laborable, lo que permitió que muchas personas extendieran su descanso durante cuatro jornadas consecutivas.

Sin embargo, la agenda de feriados nacionales trae una noticia favorable: no habrá que esperar demasiado para volver a disfrutar de un fin de semana largo. Con el inicio de abril, el calendario nacional vuelve a ofrecer un nuevo período de descanso extendido que combina fechas conmemorativas y celebraciones religiosas.

¿Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo?

El siguiente feriado nacional será el 2 de abril, jornada en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Se trata de un feriado inamovible, que en 2026 presenta una particularidad: coincide con el Jueves Santo.

Habitualmente, el Jueves Santo es considerado un día no laborable, lo que implica que su aplicación depende de cada empleador. Sin embargo, al coincidir con una fecha patria inamovible, adquiere automáticamente el carácter de feriado nacional.

Esta combinación modifica el esquema tradicional de la Semana Santa y da lugar a un nuevo fin de semana largo de cuatro días consecutivos. El cronograma queda conformado de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua





El próximo feriado nacional será el 2 de abril, que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y que también coincidirá con el Jueves Santo.

Calendario nacional: ¿Cuáles son los feriados que restan en el año?

El calendario oficial de feriados en la Argentina para lo que resta de 2026 incluye fechas inamovibles, trasladables y días no laborables.

Feriados inamovibles:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables: