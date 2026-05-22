Se extiende el fin de semana largo y hay sorpresa: ¿Quiénes podrán disfrutar de un descanso "extra"?

Los argentinos están a pocas horas de disfrutar de un fin de semana largo de tres días por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo. Sin embargo, no será el único feriado previsto antes de que finalice el mes.

Un grupo de ciudadanos bonaerenses contará con una jornada de descanso "extra" luego del lunes 25 de mayo, que les permitirá tener una semana más corta de lo habitual y tan solo tres días hábiles.

El próximo miércoles 27 de mayo se conmemorará un feriado en la localidad de Villa Iris, perteneciente al partido de Puán, por lo que tendrán un día más para desconectarse de la rutina.

Se trata de un asueto administrativo por el aniversario de fundación de este pueblo bonaerense, que data del año 1900, por lo que está próximo a cumplir 126 años desde su nacimiento.

Esta medida afectará principalmente a los empleados públicos y a los que cumplan funciones en las sucursales de Banco Provincia, que estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo.

Cuáles son los feriados que restan en 2026