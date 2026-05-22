Se extiende el fin de semana largo y hay sorpresa: ¿Quiénes podrán disfrutar de un descanso "extra"?
Un importante sector de la provincia de Buenos Aires contará con un día extra de descanso después del finde largo. Conocé los detalles.
Los argentinos están a pocas horas de disfrutar de un fin de semana largo de tres días por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo. Sin embargo, no será el único feriado previsto antes de que finalice el mes.
Un grupo de ciudadanos bonaerenses contará con una jornada de descanso "extra" luego del lunes 25 de mayo, que les permitirá tener una semana más corta de lo habitual y tan solo tres días hábiles.
El próximo miércoles 27 de mayo se conmemorará un feriado en la localidad de Villa Iris, perteneciente al partido de Puán, por lo que tendrán un día más para desconectarse de la rutina.
Se trata de un asueto administrativo por el aniversario de fundación de este pueblo bonaerense, que data del año 1900, por lo que está próximo a cumplir 126 años desde su nacimiento.
Esta medida afectará principalmente a los empleados públicos y a los que cumplan funciones en las sucursales de Banco Provincia, que estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo.
Cuáles son los feriados que restan en 2026
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: feriado con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.