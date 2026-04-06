Calendario de feriados: uno por uno, estos son los días de descanso que le quedan al 2026

Tras el paso de Semana Santa, la rutina retomó su curso habitual en todo el país. Con el regreso pleno a las actividades laborales y educativas, volvió la tradicional pregunta: ¿Cuándo es el próximo feriado?

Si bien en lo inmediato no se avecinan nuevas fechas especiales, el cronograma oficial anticipa más jornadas de descanso en los próximos meses, incluyendo fines de semana largos que volverán a marcar pausas en la agenda.

Tras Semana Santa, la actividad volvió a la normalidad mientras se esperan los próximos días de descanso en el año.

Calendario 2026: la decisión del Gobierno nacional

La definición y actualización de estas fechas fue oficializada por el Gobierno nacional, que establece el cronograma con el objetivo de ordenar la actividad laboral y, al mismo tiempo, incentivar el turismo interno.

En esta oportunidad, el esquema de feriados combina fechas inamovibles, traslados definidos por ley y jornadas no laborables con fines turísticos, pensadas para fomentar la actividad económica en distintos puntos del país.

De esta manera, el calendario distribuye varios fines de semana largos a lo largo del año y permite desde tomar un merecido descanso hasta organizar un viaje e incluir un ingreso extra en caso de trabajar.

El Gobierno nacional definió el esquema de feriados y días no laborables para organizar el año y promover el turismo interno.

Todos los feriados restantes del 2026: