Calendario de feriados: uno por uno, estos son los días de descanso que le quedan al 2026
El Gobierno nacional actualizó el cronograma oficial y confirmó las próximas jornadas no laborables y fines de semana largos en lo que resta del año.
Tras el paso de Semana Santa, la rutina retomó su curso habitual en todo el país. Con el regreso pleno a las actividades laborales y educativas, volvió la tradicional pregunta: ¿Cuándo es el próximo feriado?
Si bien en lo inmediato no se avecinan nuevas fechas especiales, el cronograma oficial anticipa más jornadas de descanso en los próximos meses, incluyendo fines de semana largos que volverán a marcar pausas en la agenda.
Calendario 2026: la decisión del Gobierno nacional
La definición y actualización de estas fechas fue oficializada por el Gobierno nacional, que establece el cronograma con el objetivo de ordenar la actividad laboral y, al mismo tiempo, incentivar el turismo interno.
En esta oportunidad, el esquema de feriados combina fechas inamovibles, traslados definidos por ley y jornadas no laborables con fines turísticos, pensadas para fomentar la actividad económica en distintos puntos del país.
De esta manera, el calendario distribuye varios fines de semana largos a lo largo del año y permite desde tomar un merecido descanso hasta organizar un viaje e incluir un ingreso extra en caso de trabajar.
Todos los feriados restantes del 2026:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (Fecha original: 17 de junio, trasladado por ley)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (Fecha original: 20 de noviembre, trasladado por ley)
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad