Confirmaron el próximo feriado nacional: ¿Hay otro fin de semana largo?
El calendario oficial de feriados reveló cuándo será el próximo descanso con vigencia para todo el territorio argentino.
Después del parate de Semana Santa, el calendario nacional ya tiene fecha marcada: el viernes 1 de mayo es el próximo feriado por el Día del Trabajador. Como es una fecha inamovible, el descanso está garantizado para todo el país.
Como consecuencia, se arma un fin de semana largo de tres días, entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, el cual es ideal para realizar una escapada turística o descansar de la rutina.
El alcance de esta jornada será a lo largo de todo el territorio y afectará a los empleados estatales, al sector privado, comercio, entidades bancarias y entidades escolares.
¿Qué pasa si tenés que trabajar un feriado?
Los empleados no están obligados a presentarse en sus puestos de trabajo durante el 1 de mayo; sin embargo, si los comercios deciden abrir y los trabajadores optan por trabajar, deberán percibir un extra en la jornada.
Según la ley en vigencia en Argentina, quienes trabajen un feriado deberán percibir el pago de la jornada como un día habitual y a eso se le sumará un recargo del 100 %, es decir, cobran doble.
¿Cuándo serán los próximos feriados nacionales del 2026?
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladable del 17/6).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.