Confirmaron el próximo feriado nacional: ¿Hay otro fin de semana largo?

Después del parate de Semana Santa, el calendario nacional ya tiene fecha marcada: el viernes 1 de mayo es el próximo feriado por el Día del Trabajador. Como es una fecha inamovible, el descanso está garantizado para todo el país.

Como consecuencia, se arma un fin de semana largo de tres días, entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, el cual es ideal para realizar una escapada turística o descansar de la rutina.

El próximo feriado nacional será el 1 de mayo.

El alcance de esta jornada será a lo largo de todo el territorio y afectará a los empleados estatales, al sector privado, comercio, entidades bancarias y entidades escolares.

¿Qué pasa si tenés que trabajar un feriado?

Los empleados no están obligados a presentarse en sus puestos de trabajo durante el 1 de mayo; sin embargo, si los comercios deciden abrir y los trabajadores optan por trabajar, deberán percibir un extra en la jornada.

Según la ley en vigencia en Argentina, quienes trabajen un feriado deberán percibir el pago de la jornada como un día habitual y a eso se le sumará un recargo del 100 %, es decir, cobran doble.

¿Cuándo serán los próximos feriados nacionales del 2026?