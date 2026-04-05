Calendario de pagos ANSES: ¿Por qué los jubilados están todos atentos al 10 de abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el 10 de abril de 2026 será una fecha determinante para jubilados y pensionados. En ese día comenzará el cronograma de pagos correspondiente al mes, que llega con novedades importantes: un aumento en los haberes y la continuidad del bono de refuerzo para determinados beneficiarios.

El incremento previsto para abril es del 2,90%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste impacta directamente en los ingresos de los adultos mayores, ya que modifica tanto los haberes mínimos como los máximos del sistema previsional.

Además, ANSES ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo se deposita junto con los haberes mensuales y está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima. En tanto, quienes superan ese ingreso, pero no alcanzan el tope establecido, acceden a un bono proporcional.

Por qué el 10 de abril es un día clave para los jubilados de ANSES

El 10 de abril marca el inicio oficial del calendario de pagos para quienes cobran la jubilación mínima. Ese día, los beneficiarios con DNI finalizados en 0 serán los primeros en recibir sus haberes actualizados, junto con el bono correspondiente.

Como ocurre habitualmente, el cronograma se organiza de manera escalonada según la terminación del DNI. Este esquema permite ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en entidades bancarias.

En general, los primeros en cobrar son los jubilados que perciben la mínima. Luego continúan los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y, finalmente, los jubilados con haberes superiores.

El calendario de abril quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados que reciben la mínima:

DNI finalizados en 0: viernes 10 de abril

DNI finalizados en 1: lunes 13 de abril

DNI finalizados en 2: martes 14 de abril

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de abril

DNI finalizados en 4: jueves 16 de abril

DNI finalizados en 5: viernes 17 de abril

DNI finalizados en 6: lunes 20 de abril

DNI finalizados en 7: martes 21 de abril

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de abril

DNI finalizados en 9: jueves 23 de abril



Pensiones No Contributivas:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 10 de abril

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 13 de abril

DNI finalizados en 4 y 5: martes 14 de abril

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 15 de abril

DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 15 de abril



Jubilados que superan la mínima:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI finalizados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 30 de abril





El 10 de abril comienza el calendario de pagos de ANSES y los jubilados de la mínima serán los primeros en cobrar sus haberes.

Montos actualizados para jubilaciones y pensiones en abril

Con el aumento del 2,90%, los valores de las prestaciones también fueron actualizados: