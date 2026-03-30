Mucha atención jubilados: en abril, así se organizan los cobros según la terminación del DNI

Abril llega con definiciones clave para jubilados y pensionados, en un contexto donde cada actualización impacta de lleno en el poder adquisitivo.

Con el calendario de cobros ya establecido, los beneficiarios comienzan a organizarse mientras siguen de cerca las novedades sobre aumentos y refuerzos.

El calendario de pagos define el orden de cobro y marca el ritmo del mes para jubilados y pensionados.

ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados en abril?



La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un cronograma de pagos para abril organizado según la terminación del DNI, como es habitual.

Las fechas se distribuyen en dos grupos: primero cobran quienes perciben la jubilación mínima y, en una segunda etapa, aquellos con haberes superiores. A continuación, el detalle completo día por día.

Calendario de pagos - Jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 10/4

DNI terminados en 1: 13/4

DNI terminados en 2: 14/4

DNI terminados en 3: 15/4

DNI terminados en 4: 16/4

DNI terminados en 5: 17/4

DNI terminados en 6: 20/4

DNI terminados en 7: 21/4

DNI terminados en 8: 22/4

DNI terminados en 9: 23/4





Jubilados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24/4

DNI terminados en 2 y 3: 27/4

DNI terminados en 4 y 5: 28/4

DNI terminados en 6 y 7: 29/4

DNI terminados en 8 y 9: 30/4

De esta manera, el calendario indica que los primeros en cobrar serán quienes perciben la mínima con DNI finalizado en 0, mientras que los últimos pagos corresponderán a los beneficiarios con ingresos superiores al básico y documentos terminados en 8 y 9.

El cronograma se organiza por terminación de DNI y diferencia entre haberes mínimos y superiores.

Aumento para jubilados: ¿Cuánto subirían los haberes en abril?

Además de la habitual organización de cobro según la terminación del documento, se suma una actualización en los haberes que rondaría el 2,9%.

El incremento se determina a partir de la fórmula de movilidad que toma como referencia los datos del INDEC y se aplica sobre las prestaciones que liquida ANSES.

La actualización por movilidad es uno de los puntos más relevantes de cada mes, y si bien resta la confirmación oficial del porcentaje exacto, las proyecciones lo sitúan cerca del 2,9%.

Con esta suba estimada, el haber mínimo se ubicaría en $380.319,31. En caso de sostenerse el refuerzo de $70.000, quienes perciben la mínima podrían alcanzar un ingreso total de $450.319,31.











