Calendario para jubilados ANSES: tras los feriados, ¿cuándo arrancan los pagos con aumento en abril 2026?

Abril 2026 está a la vuelta de la esquina y llega con aumentos en los haberes para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En ese contexto, crece la expectativa por los pagos, mientras ya se conocieron las fechas clave del calendario para el cobro del mes.

Los adultos mayores que dependen del organismo previsional percibirán un incremento del 2,9%, determinado en función de la inflación de febrero. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos.

Además, en determinados casos se otorgará el bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de estos beneficiarios, los más afectados por la suba de precios. Este refuerzo, sin embargo, alcanza únicamente a un grupo específico de personas, tal como se detalla en esta nota.

Otro punto que genera consultas es la llegada de los dos feriados que trae abril: ¿Estas fechas modifican el cronograma de pagos? A continuación te contamos los detalles.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados





Si bien la ANSES todavía no difundió el cronograma oficial -algo que suele ocurrir en los primeros días del mes-, ya es posible estimar el esquema habitual de cobros.

En este caso, los feriados de el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas y el Viernes Santo, que caen a comienzos de abril (jueves 2 y viernes 3), inciden en el inicio del calendario, que comenzaría de manera efectiva el viernes 10.

De acuerdo con esa proyección, el esquema quedaría organizado de la siguiente manera:

Jubilados con haberes mínimos : iniciarían el cobro durante la segunda semana del mes, con continuidad hacia la tercera.

: iniciarían el cobro durante la segunda semana del mes, con continuidad hacia la tercera. Pensiones No Contributivas (PNC) : percibirían sus haberes en la segunda semana de abril, siguiendo la terminación del DNI del 0 al 9.

: percibirían sus haberes en la segunda semana de abril, siguiendo la terminación del DNI del 0 al 9. Jubilados con ingresos superiores a la mínima: cobrarían en la última semana del mes.





Los pagos de ANSES en abril 2026 comenzarían más tarde por los dos feriados que trae el mes (Imagen ilustrativa).

Si efectivamente el calendario se organiza así, las fechas completas para jubilados de la mínima quedarían de esta forma:

DNI finalizados en 0: viernes 10 de abril.

DNI finalizados en 1: lunes 13 de abril.

DNI finalizados en 2: martes 14 de abril.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de abril.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de abril.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de abril.

DNI finalizados en 7: martes 21 de abril.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados que superan la mínima:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Aumentos y bono para jubilados y pensionados: así quedan los haberes en abril 2026





Con la suba del 2,9% en abril de 2026, los haberes del sistema previsional se actualizan y presentan nuevos valores tanto para jubilaciones como para pensiones, con y sin el refuerzo extraordinario.

En el caso de la jubilación mínima, el monto pasa a $380.319,31. Si se suma el bono completo, el ingreso total asciende a $450.319,31. Por su parte, la jubilación máxima se establece en $2.559.188,80.

Jubilados y pensionados de ANSES tendrán un aumento del 2,9% en sus haberes en abril 2026 (Imagen ilustrativa).

Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber se ubica en $304.255,44, mientras que con el adicional incluido llega a $374.255,44.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se fijan en $266.223,52, o bien $336.223,52 si se incorpora el refuerzo. En tanto, la PNC para madres de siete hijos mantiene el valor equivalente a la mínima, es decir $380.319,31, que con el bono completo también alcanza $450.319,31.

Estos ajustes responden al esquema de movilidad vigente, que dispone actualizaciones mensuales vinculadas a la inflación.