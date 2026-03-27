Chau bono de $70.000: ANSES confirmó qué jubilados quedan afuera del refuerzo en abril 2026

Con la llegada de abril, crece la expectativa entre los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por el nuevo aumento y el pago del bono que refuerza los haberes. Sin embargo, el organismo confirmó que un grupo de beneficiarios quedará excluido y no recibirá los $70.000 el próximo mes.

Luego de conocerse la inflación de febrero, clave para ajustar los montos, la entidad dirigida por Guillermo Arancibia también estableció las condiciones del "extra", lo que implica que varios titulares no accederán a ese adicional en el cuarto mes del año.

El límite para acceder al bono fue fijado en $450.319,31, cifra que surge de sumar la jubilación mínima actualizada ($380.319,31) con el refuerzo de $70.000. Los ingresos que superen ese umbral no tendrán ayuda adicional, en una decisión orientada a concentrarla en quienes cobran menos.

En este esquema, hay beneficiarios que recibirán un monto proporcional, mientras que otros mantendrán el refuerzo total según lo que cobren por mes. A modo de referencia:

Si el haber alcanza los $400.319,31, el bono será de $50.000.

Con un ingreso de $420.319,31, el extra se reduce a $30.000.

Quienes perciban $450.319,31 o más quedan directamente sin ese complemento.

Montos de las jubilaciones de la ANSES en abril





Con la actualización del 2,9% correspondiente a abril de 2026, los haberes previsionales quedan definidos de la siguiente manera:

La jubilación mínima se ubicará en $380.319,31 (antes $369.600,88), mientras que con el refuerzo completo asciende a $450.319,31 .

se ubicará en $380.319,31 (antes $369.600,88), mientras que con el refuerzo completo asciende a . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber pasará a $304.255,44 y alcanza $374.255,44 con el bono incluido.

: el haber pasará a $304.255,44 y alcanza $374.255,44 con el bono incluido. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez se establecerán en $266.223,52, o $336.223,52 si se incorpora el adicional.

se establecerán en $266.223,52, o $336.223,52 si se incorpora el adicional. PNC para Madre de 7 Hijos : equivale a la mínima, con $380.319,31 y $450.319,31 con refuerzo.

: equivale a la mínima, con $380.319,31 y $450.319,31 con refuerzo. La jubilación máxima se fijará en $2.559.188,80.

Estos valores se enmarcan dentro del esquema de movilidad vigente, que dispone actualizaciones mensuales atadas a la evolución de la inflación, según lo establecido en el Decreto 274/2024. De esta manera, los haberes se ajustan de forma automática en línea con el comportamiento de los precios.

En abril, los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un aumento de 2,9% en sus haberes (Imagen ilustrativa).

Cuatro motivos por los que la ANSES puede dejarte sin el bono de $70.000





La asignación del refuerzo no depende únicamente del tipo de prestación, sino también del nivel de ingresos que percibe cada persona. En ese sentido, ANSES establece una serie de condiciones que determinan quiénes quedan alcanzados por el beneficio y quiénes no.

Principales causas de exclusión del bono

Superar el límite de ingresos

El criterio más habitual es exceder el haber máximo fijado para el mes. Para abril de 2026, ese tope se ubica en $450.319,31.

Quienes perciben un ingreso igual o superior a ese valor no acceden al refuerzo.

En los casos en los que el haber supera la mínima pero no llega al tope, el bono se reduce de manera proporcional hasta completar ese límite.

Cobro de más de una prestación

El bono se liquida por titular y no por cada beneficio de forma independiente. Cuando una persona percibe más de un ingreso (por ejemplo, jubilación y pensión), ANSES suma ambos haberes.

Si el total supera el umbral establecido, el adicional no se paga.

Incluso si cada prestación por separado es baja, la suma puede dejar al beneficiario fuera del esquema.

Si no cumplís con las condiciones establecidas por la ANSES, el organismo puede quitarte el bono de $70.000 (Imagen ilustrativa).

Regímenes con condiciones particulares

Algunos sistemas previsionales especiales, como los vinculados a sectores docentes, judiciales o fuerzas de seguridad, suelen tener escalas propias.

En estos casos, los haberes suelen ubicarse por encima del promedio general.

Por ese motivo, quedan fuera de los refuerzos extraordinarios orientados a sectores con menores ingresos.

Pensiones distribuidas entre varios beneficiarios

Cuando una pensión se comparte entre más de un titular, el monto total se considera en conjunto.

Si la suma global supera el tope vigente, el bono no se aplica al grupo.

Esto ocurre, por ejemplo, en pensiones que se dividen entre cónyuge e hijos.

Cómo verificar si cobrás el bono de la ANSES y cuánto te corresponde





La manera más segura de confirmar si estás incluido en el refuerzo y cuál es el monto exacto es consultar el recibo de haberes mediante los canales oficiales de la ANSES.

Paso a paso desde "Mi ANSES"

Accedé al sitio oficial anses.gob.ar y seleccioná la opción "Mi ANSES", o bien ingresá desde la aplicación móvil disponible en tu celular. Una vez dentro, tendrás que iniciar sesión con tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el menú principal, dirigite a la sección "Jubilaciones y pensiones" y elegí la opción "Consultar recibos de haberes". Buscá el recibo correspondiente al mes que querés revisar, en este caso "marzo 2026", donde vas a poder ver en detalle los conceptos liquidados, incluyendo el eventual bono.



