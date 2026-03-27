Atención jubilados: ANSES confirmó los dos pagos adicionales de abril para alcanzar el nuevo piso de $450.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de definir los pagos de abril, confirmando que los jubilados y pensionados recibirán "dos extras" que impactarán directamente en el bolsillo.

Esta medida busca compensar la suba de precios y garantizar que el haber mínimo mantenga su poder adquisitivo. Con la suma de ambos beneficios, el monto garantizado escalará considerablemente.

Los dos pagos "extra" de la ANSES para los jubilados





El primero de estos pagos adicionales corresponde al aumento por movilidad del 2,9%, calculado sobre el IPC de febrero.

El segundo componente es el bono de refuerzo de $70.000, que se acreditará de forma completa a quienes perciben la mínima y de manera proporcional a los que superan ese umbral, hasta alcanzar el nuevo tope establecido.

Juntando ambos conceptos, el haber mínimo pasará a ser de $450.319,30. Esta cifra se compone de la jubilación base de $380.319,30 más el bono.

¿Quiénes reciben los dos pagos adicionales?





No todos los jubilados perciben el mismo monto de "extra", por lo que es vital distinguir las categorías:

Jubilados de la mínima : reciben el aumento del 2,9% sobre su haber y el bono completo de $70.000 .

Jubilados que superan la mínima : perciben el aumento del 2,9% sobre su básico. Si su haber es menor a $450.319, obtendrán un bono proporcional hasta llegar a esa cifra.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC): también verán reflejado el incremento y el bono correspondiente en sus cuentas.

Calendario de cobros de abril: fechas confirmadas





La ANSES ya tiene listo el cronograma de pagos con las fechas para el próximo mes:

Pensiones No Contributivas (PNC) : comienzan el viernes 10 de abril (DNI 0 y 1).

Jubilados de la mínima : arrancan el viernes 10 de abril (DNI 0).

Jubilados que superan la mínima: el esquema de pagos para haberes más altos se activará el viernes 24 de abril.

La ANSES confirmó los dos pagos adicionales de abril para jubilados.

Cómo consultar el monto exacto desde el celular





Para evitar filas en el banco, los beneficiarios ya pueden verificar su liquidación detallada ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Hijos" y "Mis asignaciones" o directamente en "Jubilados" y "Consulta de recibos", aparecerá el desglose donde se especifica el concepto de "Movilidad" y el "Refuerzo previsional".