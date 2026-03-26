Atención, jubilados: el beneficio económico de ANSES que permite ahorrar en las compras de fin de mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un beneficio económico destinado a jubilados y pensionados que puede resultar clave para afrontar los gastos habituales, sobre todo cuando el presupuesto comienza a ajustarse hacia fin de mes.

Se trata de los "Beneficios ANSES", un programa que permite acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos. Gracias a esta herramienta, los adultos mayores pueden conseguir un ahorro significativo en la compra de alimentos, artículos de limpieza y productos de uso cotidiano.

Cómo funcionan los "Beneficios ANSES"

El programa, impulsado dentro del esquema de Beneficios Capital Humano, alcanza a más de 7.000 comercios en todo el país y a las principales cadenas de supermercados, que en conjunto suman más de 12.000 puntos de venta.

En líneas generales, los descuentos comienzan en un 10% para compras en supermercados, y en muchos casos no tienen tope de reintegro. A su vez, en rubros específicos como productos de limpieza y perfumería, las rebajas pueden llegar hasta el 20%.

Entre las cadenas adheridas durante marzo se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, y hasta un 20% en productos de limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: brindan un 10% de descuento general sin límite de reintegro.

Carrefour: aplica un 10% de descuento en todos los productos, con un tope de reintegro de $35.000.

Día: ofrece un 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción.

Changomás: brinda un 10% de descuento con un límite de $1.000 por operación y un tope mensual de $15.000.

Supermercados Toledo: se destaca con un 20% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

Además, este beneficio puede combinarse con promociones bancarias vigentes, lo que permite potenciar aún más el ahorro.

Promociones bancarias que se pueden sumar

Distintas entidades financieras ofrecen beneficios adicionales que pueden utilizarse junto con los descuentos de ANSES:

Banco de la Nación Argentina: reintegro extra del 5% pagando con tarjeta mediante la app BNA+ MODO, con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.

Banco Galicia: hasta un 25% de ahorro y posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en cadenas seleccionadas, además de otras promociones.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: a través de Cuenta DNI, ofrece un 5% de descuento en supermercados, con un tope de $5.000 por semana.

En los supermercados, los descuentos pueden oscilar entre el 10% y el 15%. En otros comercios se pueden obtener reintegros de hasta el 20% en productos seleccionados de perfumería y limpieza.

Cómo encontrar comercios adheridos y usar el beneficio

Para saber dónde utilizar estos descuentos, los jubilados y pensionados pueden acceder al buscador disponible en el sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar). Allí es posible filtrar por provincia, localidad o rubro y encontrar los comercios de cercanía adheridos al programa.

Uno de los aspectos más prácticos del sistema es que no requiere inscripción previa. Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la prestación.