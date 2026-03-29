Aumento, bono y calendario: tres datos clave que los jubilados deben saber en abril

Con el inicio de abril cada vez más cerca, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a poner el foco en una serie de aspectos fundamentales que los jubilados y pensionados deben considerar para el cobro de sus haberes.

Entre los puntos más relevantes aparecen tres ejes centrales: el aumento por movilidad, la continuidad del bono extraordinario y la organización del calendario de pagos según la terminación del DNI. Estos elementos definen no solo cuánto cobrarán los jubilados, sino también cuándo podrán acceder a sus ingresos.

Atención, jubilados: estos son los puntos clave a tener en cuenta sobre el cobro de haberes de abril

1. Aumento

El aumento por movilidad es uno de los aspectos más esperados por jubilados y pensionados. Si bien ANSES confirmó que el ajuste se aplicará en abril, aún resta la oficialización del porcentaje exacto. Sin embargo, las estimaciones lo ubican en torno al 2,9%.

Este incremento se calcula en base a la inflación registrada dos meses atrás, por lo que el índice de febrero será el que determine la suba. De esta manera, los haberes se actualizan de forma automática siguiendo la evolución de los precios.

De aplicarse el aumento estimado, los montos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.318 (haber base). Con bono de $70.000, el total alcanzaría los $450.318.

Jubilación máxima: $2.559.187.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: subirían de $258.720,62 a $266.222. Con refuerzo, el total sería de aproximadamente $336.222.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasaría de $295.680,70 a $304.254. Sumando el bono, alcanzaría los $374.254.





2. Bono

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante abril como complemento para los sectores de menores ingresos. Este refuerzo se mantiene bajo el mismo esquema aplicado en meses anteriores.

Recibirán el bono completo quienes perciban la jubilación mínima, por lo que el ingreso total se elevaría hasta los $450.318. También reciben el refuerzo los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Por otro lado, aquellos jubilados que cobren más que el haber mínimo pero menos de $450.318 accederán a un bono proporcional, que les permitirá alcanzar ese tope. En tanto, quienes superen ese monto quedarán excluidos del beneficio.

Un dato importante es que el bono se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

3. Calendario de pagos

En cuanto al calendario de pagos, si bien ANSES todavía no publicó el cronograma oficial, ya se conoce el esquema provisional basado en la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril



Jubilados y pensionados que superan haberes mínimos:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril



Pensiones No Contributivas (PNC):