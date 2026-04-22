Sorpresivo "finde" largo en abril: cuándo habrá un día de descanso y a quiénes contempla

Abril todavía guarda una sorpresa para miles de bonaerenses. Antes de que llegue el esperado feriado nacional del 1 de mayo, dos localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán una semana laboral de apenas cuatro días y un descanso extendido.

Se trata de un asueto administrativo confirmado para el próximo viernes 24 de abril. El beneficio alcanzará a los empleados públicos y a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia en dos distritos clave.

¿Qué ciudades tienen feriado el viernes 24 de abril?





Los vecinos que podrán disfrutar del "finde" largo de tres días son los de Marcos Paz y Tres Arroyos.

En Marcos Paz, el descanso se debe a las fiestas patronales de la ciudad. Por su parte, en Tres Arroyos, el viernes 24 será no laborable por el aniversario de la fundación del partido.

En ambos casos, el objetivo es permitir que la comunidad participe de las celebraciones locales.

Habrá un feriado local que afecta a dos partidos de la provincia de Buenos Aires.

Al ser un feriado administrativo, no habrá actividad en las municipalidades ni en los bancos oficiales.

El comercio, por su parte, suele trabajar de manera normal o con horarios reducidos, dependiendo de cada dueño.

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Después de este descanso local, todo el país tendrá libre el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador. Así sigue la lista en el calendario: