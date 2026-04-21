¡Sorpresa! Decretaron feriado para el 30 de abril, ¿quiénes podrán disfrutarlo?

El final de abril llega con un feriado confirmado para el jueves 30, aunque con alcance limitado a un distrito en particular. De acuerdo al calendario de la provincia de Buenos Aires, la jornada fue establecida como día no laborable en el marco de una celebración local.

La medida responde a un nuevo aniversario fundacional de la localidad alcanzada por el asueto, lo que habilita una jornada de descanso para sus habitantes. Este tipo de feriados suele aplicarse a nivel municipal o distrital y tiene impacto principalmente en la administración pública, el sistema educativo y algunas actividades comerciales.

Además, el feriado del 30 de abril se conecta directamente con el Día del Trabajador, generando un descanso extendido para quienes se encuentren dentro del área alcanzada por la medida.

¿A quiénes les corresponde el feriado del 30 de abril?

El feriado especial de fines de abril beneficia a los vecinos del partido de Navarro. La jornada fue establecida como día no laborable en conmemoración de un nuevo aniversario fundacional del distrito.

Como ocurre en este tipo de fechas, el alcance del asueto se limita principalmente a quienes residen o trabajan en esa localidad. Esto incluye a empleados de la administración pública municipal y, en muchos casos, a instituciones educativas que suspenden sus actividades durante la jornada.

Los habitantes de Navarro podrán disfrutar de un descanso extra el próximo jueves 30 de abril, que se conecta con el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador.

El objetivo de este tipo de medidas no solo es conmemorar la historia local, sino también fomentar la participación de la comunidad en los festejos y generar un impacto positivo en la economía regional. En este sentido, el feriado suele impulsar el movimiento turístico y comercial dentro del distrito.

¿Qué feriados nacionales quedan en 2026?

Tras este descanso especial, el calendario nacional todavía cuenta con varias fechas destacadas a lo largo del año.

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables:

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre



