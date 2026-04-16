Feriados 2026: ¿Cuándo es el próximo según el calendario oficial?

El calendario de feriados nacionales de 2026 ofrece una noticia positiva para quienes esperan un descanso en medio de la rutina: no habrá que aguardar demasiado para disfrutar de un nuevo fin de semana largo. La llegada de mayo trae fechas conmemorativas que permitirán planificar pausas en la actividad laboral.

Este esquema no solo beneficia a quienes buscan desconectarse, sino que también suele generar movimiento en el turismo interno y en distintas actividades recreativas. La posibilidad de contar con varios días seguidos sin obligaciones laborales facilita la organización de viajes breves, reuniones familiares o simplemente momentos de descanso.

¿Cuánto falta para el próximo feriado con fin de semana largo?

El siguiente feriado será el viernes 1° de mayo de 2026, cuando se conmemora el Día del Trabajador. Para esa fecha faltan pocos días y, al tratarse de un feriado inamovible establecido por la legislación laboral, implica la suspensión de actividades en la mayoría de los sectores, con excepción de los servicios esenciales.

La ubicación de este feriado permite conformar un fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 1° hasta el domingo 3 de mayo. Este período será el primero de los dos descansos prolongados que tendrá el mes.

El segundo llegará semanas más tarde, con el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el 25 de mayo. En 2026, esta fecha caerá un lunes, lo que dará lugar a otro fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes 25.

Mayo tendrá dos feriados: el del 1, Día del Trabajador, y el del 25, Día de la Revolución.

Feriados que restan en 2026

El calendario oficial difundido por organismos nacionales incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables que completan el resto del año.

Feriados inamovibles:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables: