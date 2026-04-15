Sobre la falda de la sierra: un destino lleno de historia y paisajes únicos

Hay destinos que sorprenden sin necesidad de grandes multitudes ni infraestructura turística. De hecho, hay lugares donde el tiempo parece avanzar más lento y cada paisaje invita a detenerse.

En el norte argentino, existe un rincón que combina historia profunda y entornos naturales únicos. Ideal para una escapada corta, ofrecen experiencias auténticas.

Un entorno natural que invita a recorrer senderos y conectarse con el pasado .

El destino histórico escondido entre cerros

Maquijata es un sitio histórico y turístico ubicado en el departamento Choya, en la provincia de Santiago del Estero.

Este paraje se encuentra sobre la falda oriental de la Sierra de Guasayán y se destaca por su valor arqueológico, entorno natural y fuerte vínculo con los primeros momentos de la conquista en la región.

Desde la ciudad capital, el recorrido es de aproximadamente 90 kilómetros. Se puede acceder en vehículo tomando la Ruta Nacional 64 y luego empalmando con caminos provinciales que conducen hacia la zona serrana. El trayecto es sencillo y permite disfrutar de paisajes cambiantes a medida que se avanza hacia el oeste.

Cerros y quebradas dibujan un paisaje típico del oeste santiagueño.

En las cercanías se encuentran otros puntos de interés como Guasayán, conocido por sus termas, y Villa La Punta, un destino que combina historia y turismo rural. Esta cercanía convierte al área en una opción ideal para armar un recorrido más amplio por la región.

La geografía del lugar es uno de sus grandes atractivos: cerros bajos, quebradas y vegetación autóctona conforman un paisaje típico de transición entre monte y sierra. La altura y el relieve generan vistas abiertas y un entorno tranquilo, perfecto para desconectar.

Para los visitantes, el lugar ofrece actividades como trekking, caminatas interpretativas y cabalgatas. El entorno natural invita a recorrer senderos y descubrir la flora y fauna del lugar en un ambiente poco intervenido.

El entorno invita a recorrer senderos, hacer trekking y disfrutar del aire libre.

Otro de sus puntos fuertes es la tranquilidad. Al no ser un destino masivo, permite disfrutar del silencio, el aire puro y el contacto directo con la naturaleza, algo cada vez más valorado por quienes buscan escapadas cortas.

En cuanto a su historia, Maquijata es reconocido como el sitio donde murió el conquistador Diego de Rojas en 1543, durante un enfrentamiento con pueblos originarios. Este hecho le otorga un valor simbólico importante dentro de la historia regional.

Además, la zona presenta un fuerte interés arqueológico. Se han encontrado vestigios de asentamientos prehispánicos, lo que evidencia la presencia de comunidades originarias mucho antes de la llegada de los españoles.

Un destino poco explorado que guarda siglos de historia y cultura.

Maquijata se presenta como una opción ideal para quienes buscan una escapada distinta, lejos del turismo masivo y en contacto directo con la naturaleza y la historia.

Su combinación de paisajes serranos, propuestas al aire libre y valor cultural lo convierten en un lugar perfecto para desconectar, explorar y descubrir otra cara del interior argentino.