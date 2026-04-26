¡VIDEO! Tensión en el Tren Sarmiento: pasajeros lo redujeron a golpes acusado de acosar a una mujer

Un nuevo episodio de violencia sacudió la tranquilidad en un tren de la Línea Sarmiento, donde pasajeros de una formación que se dirigía hacia el oeste del conurbano redujeron y obligaron a descender a un hombre tras ser señalado por una mujer como el autor de un presunto acoso dentro del vagón.

La secuencia, que recorrió las redes sociales pocas horas después, muestra el momento exacto en que el clima de viaje se rompe tras el grito de la víctima.

Ante la denuncia pública, la reacción de los pasajeros fue inmediata: entre insultos y empujones, un grupo de hombres increpó al sospechoso y lo forzó a bajar en la estación San Antonio de Padua.

Una vez en el andén, la situación escaló. Las imágenes captadas por celulares muestran al acusado retenido por varios usuarios para evitar que escapara.

Mientras aguardaban la llegada de las fuerzas de seguridad, se produjeron forcejeos y agresiones físicas que evidenciaron el nivel de irritación social.

Demoras y confusión

El conflicto no terminó con la retención del hombre. El servicio de trenes sufrió una interrupción que generó malestar entre el resto de los pasajeros debido a un giro inesperado: la mujer involucrada decidió no descender de la formación para radicar la denuncia formal.

Esta situación provocó una prolongada demora en la circulación y momentos de confusión entre los testigos y el personal ferroviario, quienes debieron intervenir para normalizar la frecuencia de la línea mientras el sospechoso permanecía bajo custodia en la plataforma.

Este hecho ocurre en una semana difícil para el Tren Sarmiento, que todavía procesa el impacto del reciente descarrilamiento en la zona de Liniers.

El incidente en Padua vuelve a poner el foco en dos problemáticas críticas. Una de ellas es la creciente demanda de respuestas efectivas ante situaciones de acoso en el espacio público.

La otra cuestión es la justicia por mano propia: los riesgos y límites de la intervención directa de los ciudadanos frente a la comisión de delitos.

En tanto, las autoridades de Trenes Argentinos y la Policía Federal trabajan en la identificación de los involucrados, mientras se analizan las cámaras de seguridad del domo de la estación para esclarecer fehacientemente lo ocurrido.