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Lunes, 1 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 1º de junio

Se esperan 15 grados de temperatura máxima en el AMBA.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en la Ciudad una jornada con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 10 grados, la máxima de 15 grados y soplará viento del este.

El martes el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas irán de los 10 a los 15 grados, con viento del noreste.

El miércoles el termómetro subirá unos grados, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados, con cielo nublado y viento del noreste.


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