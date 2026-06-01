Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 1º de junio
Se esperan 15 grados de temperatura máxima en el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en la Ciudad una jornada con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 10 grados, la máxima de 15 grados y soplará viento del este.
El martes el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas irán de los 10 a los 15 grados, con viento del noreste.
El miércoles el termómetro subirá unos grados, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados, con cielo nublado y viento del noreste.