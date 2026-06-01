Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 1º de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en la Ciudad una jornada con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 10 grados, la máxima de 15 grados y soplará viento del este.

El martes el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas irán de los 10 a los 15 grados, con viento del noreste.

El miércoles el termómetro subirá unos grados, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados, con cielo nublado y viento del noreste.



