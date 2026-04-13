Lanzan un concurso con premios para ponerle nombre a la línea 148

La empresa Misión Buenos Aires sorprendió con una iniciativa poco habitual en el transporte público: lanzó un concurso abierto para que los usuarios propongan el nombre de fantasía de la renovada ex línea 148, que todavía no comenzó a prestar servicio.

Bajo el lema de "ser parte de este nuevo viaje desde el primer momento", la compañía convocó a participar a través de su cuenta de Instagram. Para hacerlo, los interesados deben seguir el perfil oficial, darle "me gusta" a la publicación del concurso y sugerir un nombre para la futura operadora.

El certamen no solo busca generar identidad desde el inicio del servicio, sino también incentivar la participación con premios económicos. El primer puesto recibirá 2 millones de pesos, el segundo 1 millón y el tercero 500 mil pesos.

Según se informó, cada participante podrá proponer un solo nombre, deberá ser mayor de 18 años y la denominación elegida tendrá que ser apta para uso comercial. Entre las sugerencias, la empresa habilita la posibilidad de incluir palabras como "Varela", "Halcón" o "Misión".

Un aspecto llamativo de las bases es que, aunque los tres nombres más votados serán premiados, eso no garantiza que alguno de ellos sea finalmente adoptado como nombre oficial de la línea.

El plazo para participar se extiende hasta el 17 de abril de 2026. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a una línea que aún no está en funcionamiento, pero que ya logró instalarse en la conversación pública gracias a una estrategia tan original como inusual.