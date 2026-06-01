Cambió el pronóstico: así estará el clima en AMBA durante los próximos días

Después de varios días con cielo gris, humedad elevada y precipitaciones intermitentes, las condiciones meteorológicas empiezan a mostrar una tendencia más estable en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

La reciente actualización del pronóstico anticipan una semana con temperaturas frescas, pocas probabilidades de lluvia y algunos períodos de sol.

Además, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad seguirá siendo protagonista durante varios días, aunque con registros térmicos agradables y sin eventos significativos.

El pronóstico anticipa el final de las lluvias y una semana marcada por abundante nubosidad.

¿Cómo sigue el clima en el AMBA?: día por día, qué esperar hasta el próximo fin de semana

La semana comenzará con condiciones todavía inestables en el AMBA. Durante la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, mientras que hacía la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 15°C.

Para el martes 2 de junio se espera una mejora leve. La jornada transcurrirá con abundante nubosidad, pero sin chances de precipitaciones. Los registros térmicos se mantendrán similares a los del día anterior, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

El miércoles 3 de junio continuará la estabilidad atmosférica. Durante la primera parte del día predominarán las nubes, aunque por la tarde podrían aparecer algunos momentos de sol. La temperatura mostrará un leve ascenso, con valores que irán desde los 12°C hasta los 17°C.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana mayormente estable, con escasas probabilidades de lluvia y temperaturas moderadas

El jueves 4 de junio seguirá la tendencia de tiempo estable. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. Además, las marcas térmicas continuarán en aumento, con una mínima prevista de 13°C y una máxima de 18°C.

El viernes 5 de junio será uno de los días más agradables de la semana. Las condiciones se mantendrán secas, con nubosidad variable y temperaturas que alcanzarán los 20°C durante la tarde. La mínima rondará los 14°C.

El sábado 6 conservará características similares. Aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto, las probabilidades de lluvia serán muy bajas, entre 0% y 10%. La temperatura se ubicará entre los 15°C y los 19°C, ofreciendo una jornada apta para actividades al aire libre.

El mapa del SMN muestra una semana con escasas probabilidades de lluvias.

Finalmente, el domingo 7 de junio mostrará un descenso térmico respecto de los días previos. El cielo continuará con nubosidad variable y la chance de precipitaciones seguirá siendo escasa. Se espera una mínima de 11°C y una máxima cercana a los 15°C.

En líneas generales, el pronóstico marca el final de la inestabilidad que afectó a la región durante los últimos días y anticipa una semana relativamente tranquila, con temperaturas frescas a templadas y sin fenómenos meteorológicos relevantes.







