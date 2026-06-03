Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 3 de junio una alerta amarilla por fuertes lluvias que afectará a cuatro provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta nivel amarillo por lluvias que rige para la zona cordillerana de Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego.

Hay alertas amarilla por fuertes lluvias en varias provincias del país (Imagen captura).

En esa línea, indicaron que en esas regiones serán afectadas por lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.

Ante esto, el SMN compartió una serie de recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles iniciará con cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente fresco a templado, con humedad y el cielo se mantendrá algo cubierto durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 17°C.