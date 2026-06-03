Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias en cuatro provincias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por precipitaciones de variada intensidad que afectará a varias provincias de nuestro país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 3 de junio una alerta amarilla por fuertes lluvias que afectará a cuatro provincias.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta nivel amarillo por lluvias que rige para la zona cordillerana de Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego.
En esa línea, indicaron que en esas regiones serán afectadas por lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.
Ante esto, el SMN compartió una serie de recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Clima en el AMBA
Por último, este miércoles iniciará con cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente fresco a templado, con humedad y el cielo se mantendrá algo cubierto durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 17°C.