A qué temperatura poner el aire acondicionado en otoño para mantener el confort y evitar grandes gastos en la factura eléctrica

Con la llegada de los primeros fríos otoñales, el uso del aire acondicionado en modo calor se convierte en un recurso indispensable en muchos hogares.

Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios comete un error frecuente al programar el dispositivo: elegir temperaturas inadecuadas que provocan un gasto de energía innecesario, el cual se reflejará directamente en la boleta de la luz.

El rango perfecto para la temperatura del aire acondicionado en la temporada fría





Para alcanzar un equilibrio óptimo entre un clima interior agradable y un consumo energético controlado, los expertos en climatización y eficiencia energética coinciden en una cifra específica.

La temperatura ideal para programar el equipo durante las temporadas frías debe fijarse estrictamente entre los 20 y los 22 grados.

Superar este límite recomendado no aporta mayor bienestar y, de hecho, genera consecuencias negativas. Elevar el termostato en exceso reseca el ambiente de las habitaciones y expone a las personas a un choque térmico perjudicial para la salud al salir al exterior, además de incrementar el consumo de manera exponencial.

Por el contrario, mantener el split dentro de este rango específico garantiza una factura de electricidad equilibrada.

El impacto en el bolsillo

El descuido en la programación del control remoto tiene un costo económico medible. Los especialistas calculan que, por cada grado que se incremente el termostato por encima de la barrera de los 22 grados, el gasto en la factura eléctrica puede aumentar entre un 7% y un 10%. Dejar el equipo fijado en valores más altos constituye un derroche innecesario de recursos. Cada grado de exceso por encima de la barrera recomendada puede incrementar el consumo eléctrico entre un 7% y un 10%, forzando el rendimiento del motor.

Cuatro hábitos clave para optimizar el rendimiento del aire acondicionado





Además de seleccionar la temperatura adecuada, la implementación de rutinas sencillas permite maximizar la eficiencia del dispositivo sin generar gastos extra: