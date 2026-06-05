Confirmado: hay alerta amarilla por lluvias fuertes en Buenos Aires y otras tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 5 de junio una alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias que afectará a cuatro provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta nivel amarillo por lluvias que rige para Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis.

Hay alerta amarilla por lluvias fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual", indica.

Ante esta situación, el SMN brindó una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes iniciará con cielo nublado y con neblinas en algunos sectores. Se espera un clima fresco a templado, se mantendrá el cielo mayormente cubierto y no se descartan lluvias aisladas durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 17°C.