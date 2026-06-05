Confirmado: hay alerta amarilla por lluvias fuertes en Buenos Aires y otras tres provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que rige una alerta por precipitaciones de variada intensidad que afectará a varias provincias del centro y oeste del país. Más detalles, en la siguiente nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 5 de junio una alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias que afectará a cuatro provincias.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta nivel amarillo por lluvias que rige para Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis.
"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual", indica.
Ante esta situación, el SMN brindó una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Clima en el AMBA
Por último, este viernes iniciará con cielo nublado y con neblinas en algunos sectores. Se espera un clima fresco a templado, se mantendrá el cielo mayormente cubierto y no se descartan lluvias aisladas durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 17°C.