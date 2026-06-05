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Viernes, 5 de junio de 2026

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CONTRA EL FRÍO

El Gobierno activó el Plan Invierno 2026

Lo hizo mediante la Resolución 492/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. Es para afrontar eventuales emergencias producto de bajas temperaturas.

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El Gobierno de Javier Milei activó el Plan Invierno 2026, un programa de emergencias para hacer frente a las bajas temperaturas.

Lo hizo mediante la Resolución 492/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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La disposición actualizó el plan aprobado en 2024 y transfirió a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) las competencias que por entonces ejercía la ex Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil.

Ese organismo, dependiente de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, tendrá el rol de autoridad nacional en materia de emergencias y estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).

La AFE intervino el verano último, cuando incendios forestales causaron graves daños principalmente en el sur del país.

En el Anexo de la resolución se resalta ese papel en la coordinación durante situaciones de crisis, utilizando mecanismos que permiten ajustar la asignación de recursos según las necesidades de las jurisdicciones afectadas. 

Para eso, es crucial contar con información de las fuerzas federales y de los organismos nacionales y provinciales pertinentes, se consignó.

Pronóstico de un invierno crudo

A diferencia del año último, en el cual no fue necesario actualizar el plan dado que las condiciones registradas en ese período no revistieron carácter extraordinario respecto de las observadas en 2024, la nueva versión responde a las previsiones meteorológicas del corriente año y a las necesidades operativas y logísticas que podrían derivarse de su evolución.

En la resolución se argumenta que un informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el invierno temperaturas inferiores a los valores normales para esa estación. 

Por ese motivo, se considera necesario fortalecer la supervisión y coordinación para atender los requerimientos que las provincias puedan presentar ante esa situación.

Además, se recuerdan antecedentes de temporadas pasadas donde eventos adversos impactaron a diversas poblaciones, lo que requirió la asistencia del Estado nacional. 

En ese marco, se formó un grupo de trabajo con integrantes de las áreas de Defensa y Protección Civil de las jurisdicciones, Vialidad Nacional, las fuerzas federales y el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

También lo componen miembros de la Secretaría de Energía, YPF, el Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET), el SMN, la Dirección Nacional de Prevención y Mitigación, y la Dirección Nacional de Operaciones y Logística.

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