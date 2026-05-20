Adelantate al invierno con Cuenta DNI: los descuentos para ahorrar en ropa y calzado

Como cada mes del año, Cuenta DNI estableció una nueva batería de promociones y beneficios especiales para incentivar el consumo en distintos rubros.

En esta oportunidad, desde la aplicación se está haciendo foco en las compras de ropa, accesorios y calzado, justo en la previa de la llegada del invierno.

Las promociones de Cuenta DNI permiten acceder a descuentos, reintegros y cuotas sin interés en distintos comercios adheridos.

Ahorrate el frío: las promociones de Cuenta DNI en ropa y zapatillas





Banco Provincia puso en marcha un nuevo esquema de promociones orientado especialmente al consumo de indumentaria y calzado durante mayo de 2026.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI y las tarjetas de crédito emitidas por la entidad, los clientes podrán acceder a descuentos importantes y opciones de financiamiento para aliviar el impacto de las compras de temporada.

La reciente iniciativa incluye beneficios tanto en locales físicos como en plataformas de comercio electrónico adheridas al programa de la aplicación móvil.

El beneficio está disponible tanto en locales físicos como desde la plataforma web.

Según detalló la entidad financiera, quienes utilicen tarjetas Visa y MasterCard del banco podrán acceder a un ahorro del 30% en compras realizadas en marcas seleccionadas de indumentaria.

El esquema contempla un tope de reintegro de hasta $5.000 por transacción o por día, dependiendo de las condiciones particulares de cada comercio participante.

Además, las compras podrán abonarse en hasta cuatro cuotas sin interés, una herramienta que apunta a facilitar adquisiciones de mayor volumen antes de la llegada del invierno.

Por otro lado, Cuenta DNI también mantendrá vigente la promoción general para compras realizadas de lunes a viernes mediante la funcionalidad "Pagar QR", "Link de Pago", "Clave DNI" en terminales Posnet y Payway y la aplicación Cuenta DNI Comercios.

Ropa de invierno a precios accesibles con Cuenta DNI.

En estos casos, el beneficio será del 20% de reintegro con un tope unificado de $5.000 por semana y por persona. El banco aclaró que ese límite contempla el total de operaciones realizadas entre lunes y viernes en todos los comercios adheridos a la promoción.

Las promociones no aplican para pagos realizados mediante transferencias tradicionales ni utilizando códigos QR de otras billeteras virtuales como Mercado Pago.

Además, el Banco Provincia informó que el beneficio está destinado únicamente al consumo minorista y que no podrán acceder quienes registren atrasos en el pago de obligaciones financieras con la entidad.

Otro punto importante es que los reintegros no se acreditan de manera inmediata. En el caso de Cuenta DNI, el dinero devuelto puede impactar dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra, mientras que en las tarjetas de crédito el descuento se verá reflejado en el resumen siguiente.

El nuevo esquema busca sostener el movimiento comercial en locales adheridos y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas de ahorro para los consumidores en un contexto donde muchos hogares priorizan promociones y financiación para afrontar gastos de temporada.

Cuenta DNI comenzó la temporada de invierno con promociones exclusivas.

Tips de ahorro