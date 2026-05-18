Cuenta DNI: los descuentos que se encuentran vigentes esta semana

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, continúa con las promociones que les permiten a los bonaerenses ahorrar una gran cantidad de dinero durante toda la semana y asegurar un reintegro en pocos días.

Entre los principales beneficios que tienen los usuarios de esta aplicación, se destacan algunos que se desarrollan en días específicos, como los de grandes cadenas de supermercado, o durante toda la semana, como lo puede ser el histórico de carnicerías.

Los descuentos que estarán vigentes en lo que resta de mayo pueden ser con tope de reintegro unificado (se incorporan todas las compras de los comercios adheridos por rubro) o sin tope de reintegro.

Cuáles son las promociones vigentes en la semana

De lunes a viernes, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en carnicerías, pescaderías y granjas, que ofrece un tope de reintegro unificado, semanal y por persona de $5.000.

Durante todos los lunes del mes de mayo habrá un 10% de ahorro en las sucursales de la cadena de supermercados Día, sin tope de reintegro. Sin embargo, desde el sitio web de Cuenta DNI destacaron que no estará disponible para los clientes que tengan atrasos con los pagos del banco.

Los días miércoles habrá promociones en los supermercados Carrefour, que consisten en un 10% de descuento sin tope de reintegro y que impacta en el momento en las cuentas de los usuarios; mientras que en Josimar habrá un 15% de descuento con un tope de reintegro semanal y por persona de $6.000.

Cuenta DNI ofrece descuentos durante toda la semana.

Por su parte, los jueves está disponible un 30 % de descuento en las sucursales de Coto, sin tope de reintegro que se verá reflejado en el momento, y un 20 % de descuento sin tope de reintegro y sin mínimo de compra en los supermercados Changomas.

Los fines de semana hay un 25 % de descuento en los comercios de gastronomía adheridos, con un tope de reintegro semanal y por persona de 8.000, y se incorporan las compras realizadas en las sucursales de YPF Full.

Durante todos los días se podrá disfrutar de compras en tres cuotas sin interés en los comercios adheridos, pagando solamente con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia.