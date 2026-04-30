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Jueves, 30 de abril de 2026

Reclamo vecinal por ruidos y desorden en el Parque Lineal de Don Bosco

Denuncian reuniones nocturnas con música a alto volumen, consumo de alcohol y acumulación de basura durante los fines de semana.

Redacción FMQ

Vecinos del Parque Lineal de Don Bosco expresaron su preocupación por reiterados episodios de ruidos molestos y desorden durante las madrugadas de los fines de semana. Según denunciaron, la situación se repite frente al espacio verde, donde grupos de personas se reúnen con vehículos y música a alto volumen.

De acuerdo al reclamo, los encuentros suelen darse los viernes y sábados entre la medianoche y las 6 de la mañana. En ese lapso, aseguran que varios autos permanecen estacionados con las puertas abiertas y equipos de sonido encendidos, lo que genera fuertes molestias para quienes viven en la zona e impide el descanso.

Además del ruido, los vecinos señalaron otras problemáticas asociadas, como el consumo de alcohol y sustancias, y la acumulación de residuos. Indicaron que, en algunos casos, botellas y basura son arrojadas incluso hacia propiedades cercanas, agravando la situación.

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