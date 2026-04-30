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Jueves, 30 de abril de 2026

Solano: un camión tiró postes y cables al intentar eludir un operativo policial

El hecho se registró en la calle 899, entre 863 y la avenida Monteverde, cuando el vehículo se desvió de su recorrido habitual y avanzó por una zona no habilitada para su altura.

Redacción FMQ

Un camión que intentó evadir un operativo policial provocó importantes daños en el tendido eléctrico de San Francisco Solano. El hecho se registró en la calle 899, entre 863 y la avenida Monteverde, cuando el vehículo se desvió de su recorrido habitual y avanzó por una zona no habilitada para su altura.

Como consecuencia de la maniobra, el rodado derribó postes y cables pertenecientes a la empresa Edesur, generando interrupciones en el servicio y complicaciones en la circulación del área.

Vecinos del lugar alertaron rápidamente a los Bomberos Voluntarios de Solano, a Defensa Civil y a las autoridades municipales, quienes trabajaron en el sitio para asistir la emergencia y evaluar los daños ocasionados.

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