Condenan a 12 años a un hombre por abuso y explotación de una menor en Quilmes

El Tribunal en lo Criminal N° 5 de Quilmes condenó a un hombre a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo responsable de múltiples delitos contra la integridad sexual y la explotación de menores.

El veredicto fue dictado por el juez Gustavo Farina, quien unificó los distintos cargos en una única condena.

El imputado fue considerado penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia, además de la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), que incluía representaciones de menores de 13 y 18 años en actividades sexuales explícitas.

Asimismo, la Justicia lo encontró culpable de promover la corrupción de menores en forma agravada y de incentivar la prostitución. Durante el proceso se remarcó la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, quien al momento de los hechos tenía menos de 13 años.

La sentencia se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía de Juicio, la defensa y el propio acusado, quien reconoció su participación en los hechos.

En su resolución, el magistrado consideró plenamente acreditados los delitos y la responsabilidad del imputado, por lo que ordenó su inmediato traslado a una unidad penitenciaria para cumplir la condena impuesta.