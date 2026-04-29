Cayó pirata del asfalto tras feroz robo en Bernal: lo atraparon con armas y autos robados

Un delincuente dedicado a la modalidad conocida como "piratería del asfalto" fue detenido en Avellaneda tras un operativo policial que permitió recuperar una camioneta cargada con embutidos y chacinados robada minutos antes en la zona de Bernal, mientras que en su poder se hallaron elementos vinculados a distintas causas judiciales tramitadas en Quilmes.



El hecho se inició durante una recorrida preventiva de efectivos de la Comisaría 5ª de Avellaneda, cuando fueron alertados sobre el robo de una camioneta Peugeot Boxer en la intersección de Lynch y Lucena. Según las primeras informaciones, dos delincuentes que se movilizaban en un Volkswagen Gol interceptaron al utilitario y, mediante amenazas, se apoderaron tanto del vehículo como de la mercadería que transportaba.

A partir de la denuncia, se desplegó un rastrillaje que condujo a los agentes hacia un asentamiento cercano a Bernal. En el camino, los uniformados lograron ubicar a las víctimas, quienes confirmaron haber sido asaltadas momentos antes.

Minutos más tarde, en las inmediaciones del Pasaje Pilcomayo, entre las calles 171 y 172, los efectivos encontraron la camioneta sustraída junto a un Volkswagen Gol. Sin embargo, al verificar los datos del rodado, se comprobó que el dominio real correspondía a otro vehículo con pedido de secuestro activo desde el 6 de abril de 2026, requerido por la Comisaría 7ª de Villa Iapi.

En ese lugar, los policías observaron a dos sospechosos trasladando la mercadería hacia una vivienda precaria. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar ingresando a construcciones linderas, arrojando distintos elementos en su huida.

Tras una persecución a pie, uno de los implicados fue aprehendido a unos 400 metros, en la zona de Lynch y Malvinas Argentinas. Al momento de su detención, tenía en su poder la llave del Volkswagen Gol utilizado en el robo.

Durante el procedimiento también se secuestraron dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros con cargador y 11 proyectiles, y otra calibre .22 con siete municiones. Asimismo, se incautaron dos teléfonos celulares y una chapa patente correspondiente a otro Volkswagen con pedido de secuestro activo desde el 20 de abril, en una causa por robo automotor solicitada por la Comisaría Quilmes 2ª.

La totalidad de la mercadería fue recuperada junto con el utilitario, que será restituido a su propietario. En la causa interviene el fiscal González, titular de la UFI Nº 4 de Avellaneda, quien dispuso la aprehensión del detenido por robo agravado -por tratarse de mercadería en tránsito y el uso de arma de fuego- en concurso real con encubrimiento.

La investigación continúa para dar con el segundo prófugo y establecer si los implicados forman parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, en función de los vehículos robados detectados, todos con conexiones a causas iniciadas en distintas dependencias policiales de Quilmes.