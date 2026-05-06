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Miércoles, 6 de mayo de 2026

Mujeres Líderes en Acción llega a la escena nacional con un reconocimiento a su presidenta

Sandra Torres fue distinguida en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por su aporte a la cultura.

Redacción FMQ

Sandra Torres fue distinguida en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por su aporte a la cultura, en un reconocimiento que también proyectó el trabajo de la organización Mujeres Líderes en Acción a la escena cultural nacional.

La presidenta del espacio recibió una placa en la Sala Carlos Gorostiza, durante la presentación de la antología Mujeres Valientes, una obra que reúne literatura, identidad, memoria y protagonismo femenino. La distinción fue otorgada por el Círculo Literario Varelense, en el marco de una jornada que formó parte de la programación oficial del tradicional encuentro que se desarrolla en el predio de La Rural.

El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Florencio Varela y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y fue declarado de Interés Municipal, lo que reforzó su relevancia institucional.

La actividad trascendió el ámbito estrictamente literario para convertirse en un reconocimiento al rol de mujeres que impulsan la cultura desde la escritura, la acción colectiva y el compromiso social, consolidando además la visibilidad de iniciativas que promueven el liderazgo femenino en distintos espacios.

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